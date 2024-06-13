'Şinanay' tartışması bitmiyor! Bu sefer de Fenerbahçeli basketbolcudan küfür geldi! Şampiyonluk kutlarken söyledi

Bu sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'da kutlamalar gece boyu devam etti. Bir arabada video kaydı alan genç basketbolcu Tarık Biberovic ise ezeli rakibi Galatasaray'a küfür etti. 'Şinanay da yavrum şina şina nay, ...... Galatasaray' sözlerini bağırarak söyleyen basketbolcuya Galatasaray taraftarlarından tepki geldi.

GALATASARAY TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERDİ!

Sosyal medyadaki bazı Galatasaray taraftar hesapları, Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic'e tepki gösterdi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nu etiketleyen taraftarlar oyuncunun ceza alması gerektiğini savundu.

İŞTE TARIK BİBEROVİC'İN O VİDEOSU

OKAN BURUK DA KÜFREDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Galatasaray'ın Konyaspor'u deplasmanda mağlup edip şampiyonlu kazandığı gece Florya'da kutlama yapan sarı kırmızılı camiada teknik direktör Okan Buruk, eğlencenin dozunu abartarak Sezen Aksu'nun 'Şinanay' şarkısının küfürlü biçimini söylemişti.

Kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Okan Buruk, daha sonra kutlamalar sırasında çoşkunun dozunun kaçırdıklarını belirterek özür dilemişti.







