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'Şinanay' tartışması bitmiyor! Bu sefer de Fenerbahçeli basketbolcudan küfür geldi! Şampiyonluk kutlarken söyledi

13.06.2024 13:24
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamaları sırasında Sezen Aksu'nun 'Şinanay' şarkısını küfürlü biçimde söylemesi Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti. Dün akşam Anadolu Efes'i geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun 23 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic, Galatasaray'a küfür etti.

'Şinanay' tartışması bitmiyor! Bu sefer de Fenerbahçeli basketbolcudan küfür geldi! Şampiyonluk kutlarken söyledi

Bu sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'da kutlamalar gece boyu devam etti. Bir arabada video kaydı alan genç basketbolcu Tarık Biberovic ise ezeli rakibi Galatasaray'a küfür etti. 'Şinanay da yavrum şina şina nay, ...... Galatasaray' sözlerini bağırarak söyleyen basketbolcuya Galatasaray taraftarlarından tepki geldi.

GALATASARAY TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERDİ!

Sosyal medyadaki bazı Galatasaray taraftar hesapları, Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic'e tepki gösterdi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nu etiketleyen taraftarlar oyuncunun ceza alması gerektiğini savundu.

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İŞTE TARIK BİBEROVİC'İN O VİDEOSU

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OKAN BURUK DA KÜFREDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Galatasaray'ın Konyaspor'u deplasmanda mağlup edip şampiyonlu kazandığı gece Florya'da kutlama yapan sarı kırmızılı camiada teknik direktör Okan Buruk, eğlencenin dozunu abartarak Sezen Aksu'nun 'Şinanay' şarkısının küfürlü biçimini söylemişti.

Kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Okan Buruk, daha sonra kutlamalar sırasında çoşkunun dozunun kaçırdıklarını belirterek özür dilemişti.

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