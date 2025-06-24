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Sınava şort ve sütyenle gelmişti! Açıklama yaptı, bir günde rekor kırdı

Antalya'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) takıları nedeniyle sınava giremeyen genç kızın kıyafeti tartışmalara neden olmuştu. Genç kız Instagram hesabında açıklama yaparken rekor takipçiye ulaştı.

Sınava şort ve sütyenle gelmişti! Açıklama yaptı, bir günde rekor kırdı

2025-YKS'nin ilk oturumuna beyaz gömlek, siyah sütyen ve kısa şortla gelen bir öğrenci günlerdir gündemden düşmüyor. Genç kız sınava çok az bir süre kala okula geldi güvenlik kontrolünde görevliler takılarını çıkartması gerektiğini söyledi.

sinavda-kupesini-cikaramayan-kiz

Küpe, kolye ve bileklik gibi takılarını çıkarmaya çalışan aday, küpesinde takılı kaldı. Takılarıyla uğraşırken de sınavı kaçırdı. Genç kızın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından kıyafeti tartışmalara neden oldu. Giydiği şort, crop top ve büstiyer, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu. Sınava bu tarz bir kıyafetle gelinmeyeceği belirtildi. Diğer yandan genç kıza destek verenler de oldu.

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REKOR ARTIŞ

Sosyal medyada tartışmalar devam ederken, genç kız kısa sürede fenomen haline geldi ve takipçi sayısının bir günde rekor seviyede arttığı iddia edildi. Instagram'da bir günde 52.168 takipçiye ulaştığı söyleniyor.

sinava-sortla-geldigi-icin-topa

Sosyal medya hesabından ise Ben sınav derdindeyim milletin derdi başka, bu kadar mı açsınız gerçekten? Benim hakkımda yapılan yorumlara bakın... Sinirden titriyorum. Benim bir senem gitmiş, herkes giyimim hakkınsa konuşuyor. Size ne? Kimse ilgilendirmiyor" açıklaması yaptı.

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