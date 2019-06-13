YEMEK

Sindirim problemlerine ilaç olan 3 meyve

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.06.2019 09:08 | Son Güncelleme

Her yaştan insanın yaşayabileceği bir durum olan kabızlık, sindirim sorunlarının başında gelir. Günlük hayatı oldukça olumsuz etkileyen bu sindirim sorunu genellikle az sıvı tüketimi ve yanlış beslenmeden kaynaklıdır. Eğer siz de zaman zaman kabızlık problemi yaşıyorsanız ilaç almak yerine bu 3 meyveden faydalanabilirsiniz.

Sindirim problemlerine ilaç olan 3 meyve

Kabızlık konusunda size ilaç gibi gelecek 3 etkili meyve;

Siyah erik

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Kabızlıktan bir an önce kurtulmak istiyorsanız siyah erik sizin kurtarıcınız olacak. Yüzyıllar boyunca kabızlığa çözüm olan erik, müshil etkisi olan sorbitol adlı madde içermektedir. Lifli bir besin olan kara erik, hem kuru hem de taze şekilde tüketilebilir. Düzenli olarak yediğinizde hem bağırsak hareketleriniz hızlanacak hem de şişkinlik ortadan kalkacaktır.

Papaya

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Bu tropik meyve, protein sindirimine yardımcı olan papain enzimini içerir. Papaya da lif bakımından zengin bir meyvedir, ve bu durum bağırsakları mutlu eder. Kabızlığın ilacı olan papaya meyvesinin siyah tohumlarını da yiyebilirsiniz. Bu tohumlar; kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi önemli bileşenlerle doludur.

Kivi

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Kiviyi C vitamini bombası olarak tanımlayabiliriz. Oldukça sağlıklı olan bu meyvenin müshil etkisi vardır. Kivi yiyerek hem kabızlıktan hem de şişkinlik hissinden kurtulabilirsiniz. Kivi ayrıca protein sindirimine de yardımcı olan actinidin aslı bir enzim içerir. Kivideki lif oranını artırmak isterseniz de bunun için kabuğuyla beraber yiyebilirsiniz.


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