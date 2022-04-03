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Sindirimi düzenliyor, iltihabı önlüyor! İşte etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

03.04.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir eksikliği baş ağrısı, yorgunluk ve sık sık enfeksiyonlara yakalanma gibi durumlara neden olabiliyor. Ancak bu olumsuz durumları doğru beslenmeyle engelleyebilirsiniz. İşte demir açısından zengin 7 yiyecek...

Sindirimi düzenliyor, iltihabı önlüyor! İşte etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

Vücudun düzgün çalışması için lazım olan minerallerden biri de demirdir. Demir eksikliği enfeksiyona direnci azaltıyor ve anemi (düşük hemoglobin seviyesi) ile sonuçlanıyor. Erkeklerin günlük 10 mg, kadınların ise 18 mg demir alması gerekir. Hamilelik döneminde bu miktar 27 mg'a yükselir. Doğru beslenmeyle demir eksikliğinin önüne geçilebilir. İşte demir açısından zengin 7 yiyecek...

KEKİK

Kekikin 100 graminde 17.5 mg demir vardır. Ayrıca kekikin, öksürük ve bronşite de iyi geldiği söylenir. Antiseptik özelliği sayesinde cilt iltihabının önüne geçer.

Sindirimi düzenliyor, iltihabı önlüyor! İşte etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

SUSAM

Yağ, püre (tahin) veya tohum şeklinde susamın birçok yararı bulunuyor. Ayrıca susam, demir içeriğine ek olarak iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. 100 gr susamda 14.6 gr demir vardır.

Sindirimi düzenliyor, iltihabı önlüyor! İşte etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

BİTTER ÇİKOLATA

100 gr bitter çikolatada (en az yüzde 70 kakao) 11 mg demir vardır. Ayrıca bitter çikolata harika bir magnezyum ve antioksidan kaynağıdır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.

Sindirimi düzenliyor, iltihabı önlüyor! İşte etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

KİMYON

Demir açısından zengin olan kimyonun 10 gramında 66.4 mg demir bulunur. Kimyon, küçük miktarda tüketildiği için demir alımına fazla katkıda bulunmaz. Ancak güçlü antioksidan içerikleri ve iltihap önleyici özellikleriyle sofralarda yer alması gereken bir baharattır.

Sindirimi düzenliyor, iltihabı önlüyor! İşte etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

TAZE NANE

Taze naneyi çay ya da salata, tatlılarda kullanabilirsiniz. Demir ihtiyacınızı nane ile karşılayabilirsiniz. 100 gram taze nanede 8.48 mg demir vardır.

Sindirimi düzenliyor, iltihabı önlüyor! İşte etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

TARÇIN

Tarçın da yüksek demir içeriğine sahip olan baharatlardan biridir. Tarçının 100 gramında 8.32 mg demir vardır. Ayrıca sindirim bozukluklarına karşı da oldukça etkilidir.

Sindirimi düzenliyor, iltihabı önlüyor! İşte etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

MERCİMEK

Protein kaynağı mercimek, içerisinde bulunan lif sayesinde sindirilebilir baklagillerden biridir. Mercimekin 100 gramında 6.51 mg demir bulunur.

Sindirimi düzenliyor, iltihabı önlüyor! İşte etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek


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