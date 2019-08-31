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Sinem Kobal annesi Nuray Kobal'ı paylaştı, olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 31.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Oyuncu Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu bir akraba düğününe katıldı. Kobal annesi Nuray Kobal ile düğünden bir karesini paylaşınca takipçilerinin dikkatini çekti.

Sinem Kobal annesi Nuray Kobal'ı paylaştı, olay oldu

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu ile kuzeninin düğününe katıldı.

Kobal'ın annesi ile paylaştığı fotoğrafı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"GÜZELLİK GENETİKMİŞ"

Ekranlardan uzun süre uzak kalan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla hayranlarını fazla merakta bırakmıyor. Hemen hemen her anının takipçileriyle paylaşan Kobal, düğünde annesi ile çekildiği bir fotoğraf paylaştı.

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Kobal'ın annesi ile olan pozuna sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Annesi Nuray Kobal'ın güzelliğine ve gençliğine vurgu yapan Kobal'ın takipçileri, "Hangisi anne, ablası sandım, güzellik genetikmiş" mesajları yağdırdı.

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Sinem Kobal ve kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile kuzeninin nikah şahidi oldu.

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sinem kobal Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal

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