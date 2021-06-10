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Sinem Yalçınkaya-Sarp Akkaya bebeklerinin yüzünü gösterdi

10.06.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğulları Kaan, bir aylık oldu. Doğum sonrası hastanede çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Yalçınkaya, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Sinem Yalçınkaya-Sarp Akkaya bebeklerinin yüzünü gösterdi

Sarp Akkaya, Fenerbahçe'nin Olympiakos'la oynadığı EuroLeague basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen törenle dünyaevine giren çift, mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırmıştı. Geçtiğimiz ay anne olmanın sevincini yaşayan Sinem Yalçınkaya, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Yalçınkaya, doğum sonrası hastane odasında eşi ve oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımına duygusal bir not düşen Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

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"ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL GÜNLERDEYİZ ARTIK"

"Hayatta her istediğinin şıp diye olamadığını, sabrın, sakinliğin ne demek olduğunu ve sonunda kavuştuğun mutluluğun kıymetini bilmeyi öğretti bu süreç bize. Benim 'İyi ki' dediğim, canım sevgilim Sarp. Çok şükür güzel günlerdeyiz artık. Ve bu yolda bize doktor değil can yoldaşı olan biri vardı asla hakkını ödeyemeyeceğimiz. Gece-gündüz, tatil, iş demeden her an yanımızda, en saçma sorularımızda 24 saat bir telefon uzağımızdaydı. Canım Furkan iyi ki varsın. İğne fobimi söylemeden geçmek istemiyorum. Furkan'la her tahlilde pazarlık yapıp öyle kan verdim. Yani baya doktor hasta iğne sayısı pazarlığı. Epidural iğnesini konuşmayalım bile 5-6 ay falan sürdü ikna olmam. Ve Kaan bir aylık oldu bile. 1-2 tatlı fotoğraf bırakmak istedim buraya."

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Anahtar Kelimeler:
Sarp Akkaya Instagram
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