Sinema filmlerinin animasyonları Çanakkale'de hazırlanacak

Dünyada dijital teknolojinin girmediği herhangi bir sektörün kalmadığını belirten Önal, özellikle tasarım odaklı yaratıcı sektörlerin de bundan bağımsız düşünülemeyeceğini anlattı.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stüdyonun Türkiye'de bu çapta ve bu teknolojiye sahip ilk stüdyo olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Proje ile üniversitenin iletişim fakültesi bünyesinde "motion capture" ve "fashion capture" stüdyoları kuruldu. Toplam 760 bin liraya mal olan stüdyoların, Türkiye'de boyutu ve teknolojisiyle ilk olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor.

Yaklaşık 300 milyar dolar pazar payı olan sinema sektöründe Türkiye'nin dizi ve filmlerle 100 milyon dolar gelir elde ettiğine işaret eden Önal, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de fiziksel film platosunun yapılmasının çok doğru bir yatırım olmayacağını ama dijital teknolojilerin hakim olduğu, bizim de alanımızı yakından ilgilendiren animasyonla ilgili teknolojide bir proje geliştirmenin daha yararlı olacağını düşündük. Üniversite olarak böyle bir ilk adımı atmanın, Türk sinema sektörünün de teknolojik adım atlamasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bizim bu adımımızla beraber pek çok fitil ateşlenecek, bu alanda gençler yetişecek. Bu sektörde Çanakkale söz sahibi olacak diye düşünüyoruz."

Önal, teknoloji kullanarak nitelikli iş üretildiğinde dünyanın her yerine satılabileceğini, bunun da hazırladıkları bu stüdyo ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Bu alanda istihdam yaratabilecek potansiyele sahip sektörün birçok hizmeti Hindistan, İran gibi ülkelerden satın aldığını, gençlerin bu alana yönlendirilerek iş sahibi olabileceğini aktaran Önal, "Bizler de bu adımı Çanakkale’den attığımız için çok mutluyuz. Çünkü burada yetişmiş bir animasyon sanatçısının, çizgi film ya da oyun sanatçısının hemen yurt dışında iş bulabilecek nitelikte olduğunu ya da iç piyasada işsiz kalmayacağını, yüksek rakamlarla çalışabileceğini biliyoruz." diye konuştu.