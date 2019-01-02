Sinema sektörü krizine bakanlık el attı

Bilet hasılatları konusunda yaşanan şeffaflık krizine de yasa teklifi çare olacak. Teklife göre, sinema salonu işletmecileri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri bakanlığa iletmek üzere belirlenen donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlü olacak.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, senelerdir taraflar ve paydaşlar arasında anlaşılamadığı için sürüncemede kalan ve bir türlü çıkartılmayan Sinema Kanunu'yla ilgili teklif üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun çabası üzerine yüzde 90 oranında mutabakat sağlandı ve yasalaşması için Meclis'e gönderildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki tüm salonlarda kullanılması zorunlu olan bir arayüz geliştirerek kullanıma açacak. Bu sayede günlük bilet satış rakamları otomatik olarak gün sonunda sistemden alınarak yapımcı ve dağıtımcıyla paylaşılacak.

Yasa teklifinde, gerekli donanım ve yazılımı işler halde bulundurmayan işletmeye salon başına 50 bin TL para cezası öngörülüyor.

Yapımcılar bir süredir gişe rekorları kıran filmlerin hasılatlarının düşük kaldığını savunuyor, ayrıca verilerin ne kadar güvenli olduğunu sorguluyor. Salonlarda 20 liraya satılan bir sinema biletinin mağazalarda, zincir restoranlarda ve AVM'lerde, yüzde 50'yi bulan indirimle verilmesinden yapımcılar rahatsızlık duyuyor.

Sinema biletiyle ilgili yapılan promosyon düzenlemesinden anında haberdar olmak isteyen yapımcılar, ayrıca salonlarda, mısır, kola ve sinema biletine yapılan indirimlerde aslan payının biletten karşılanmasına da tepkili.

İşletmeciler ise promosyonla salonlara daha fazla izleyicinin geldiğini savunuyor.



