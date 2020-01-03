Sinema sektörünün dev ismi Disney

2019 yılını rekorla kapatan Disney, sadece bilet satış gelirlerinden 13 milyar dolardan fazla bir rakamı kasasına koydu.

2019 yapımı Disney imzalı filmlerden altısı, 1 milyar dolarlık barajı geçti. Sadece Avengers: Endgame, 2,8 milyar dolara yaklaşan gişesiyle tüm zamanların en çok gelir getiren filmi. The Lion King, Frozen II, Captain Marvel, Toy Story 4 ve Aladdin, onu izliyor. Diğer filmlerle birlikte Disney'nin 2019'daki toplam gişesi 11,1 milyar doları buluyor.

Buna Disney'in sahibi olduğu Fox yapımlarının gişesi de eklenince rakam, 13 milyar doların üzerine çıkıyor. 20 Aralık'ta vizyona giren Yıldız Savaşları serisinin son filmi Skywalter'ın Yükselişi'nin de şu ana kadar 800 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etti.

Disney, Aralık başında tarihte 10 milyar dolar barajını aşan ilk stüdyo olmuştu. Bir başka veri; eğlence devi, ABD ve Kanada'da 2019'daki toplam gişe hasılatının üçte birini elde etmiş durumda. Sinema sektörünün geldiği bu aşamada Disney'nin egemenliğini daha uzun yıllar sürdürmesi bekleniyor.



