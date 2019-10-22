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Sinemada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

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SİNEMA TV  | 22.10.2019 08:39 | Son Güncelleme

Yeni Sinema Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte sinema sektörü için birçok önemli düzenleme yer alıyor.

Sinemada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sinema filmleri ve fragmanlar, cinsellik, çıplaklık, şiddet, korku ile uyuşturucu madde, kaba ve argo dil gibi olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar yönünden değerlendirilerek sınıflandırılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin esaslar yönetmeliğine göre, sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda beş ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda altı ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamayacak.

Yönetmelikle, sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10, fragman gösterim süresi ise en az üç, en fazla beş dakika olarak belirlendi. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Sinema salonu işletmecileri ya da sinema bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler; sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecekler.

Sinemalarda, belirli yaş ve üzeri, engelli, şehit yakını ve gazi, halk günü, kamu meslek grubu, öğrenci, sabah seansı ve internet bileti adları altında indirimli biletler satılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Sinema Kanunu Resmi Gazete

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