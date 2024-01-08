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    4. Sinemadakiler kadar lezzetli patlamış mısır tarifi! Sırrı çok basitmiş

    Sinemadakiler kadar lezzetli patlamış mısır tarifi! Sırrı çok basitmiş

    08.01.2024 16:42 | Son Güncelleme:
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    Patlamış mısır yediden yetmişe herkesin sevdiği atıştırmalıklardan biri. Özellikle film akşamlarında harika bir tercih olan patlamış mısır çayın yanına çok yakışıyor. Sinemada satılan mısırların yedikçe yediren bir lezzeti oluyor. Eğer sinemadakiler kadar lezzetli patlamış mısır yapmak istiyorsanız bu püf noktaları mutlaka bilmelisiniz.

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 8
    Hazırlık Süresi 5dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon -

    Sinema denince ilk akla gelenlerden biri de patlamış mısır oluyor. Sinemada geçirdiğiniz keyifli dakikalara daha da keyif katan patlamış mısır tarifini evde yapacağınız film gecelerinde de tercih edebilirsiniz. Mısır patlatmak her ne kadar basit görünse de bazen istenilen sonuç elde edilemeyebiliyor. Sinemadakiler katar çıtır çıtır mısır tarifinin sırrı mısırın buzlukta bekletmek. İkinci sır ise tencerenin iyice ısıtılmış olması. Leziz mısır patlaması yapmak işte bu kadar basit! İşte detaylı tarif...

    ÇITIR ÇITIR PATLAMIŞ MISIR TARİFİ

    MALZEMELER

    • 1 çay bardağı buzlukta beklemiş mısır
    • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
    • 1 çay kaşığı tuz
    • Kağıt havlu

    TARİF

    • Büyük bir tencereyi ısıtın. Daha sonra yağı ve buzlukta bekletilmiş mısırı ve tuzu ilave edin karıştırın.
    • Bir tane mısır patlayınca tencerenin üzerine kağıt havlu örtün .
    • Kapağını kapatın kısık ateşte patlamaya bırakın.
    • 10 saniyede bir tencereyi sallayın kapağını sakın açmayın.
    • Tencereden ses çıkmadığı zaman ocağın altını kapatın.
    • Uygun bir servis tabağına alın.

    AFİYET OLSUN!


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