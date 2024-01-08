Sinemadakiler kadar lezzetli patlamış mısır tarifi! Sırrı çok basitmiş

Sinema denince ilk akla gelenlerden biri de patlamış mısır oluyor. Sinemada geçirdiğiniz keyifli dakikalara daha da keyif katan patlamış mısır tarifini evde yapacağınız film gecelerinde de tercih edebilirsiniz. Mısır patlatmak her ne kadar basit görünse de bazen istenilen sonuç elde edilemeyebiliyor. Sinemadakiler katar çıtır çıtır mısır tarifinin sırrı mısırın buzlukta bekletmek. İkinci sır ise tencerenin iyice ısıtılmış olması. Leziz mısır patlaması yapmak işte bu kadar basit! İşte detaylı tarif...

ÇITIR ÇITIR PATLAMIŞ MISIR TARİFİ

MALZEMELER 1 çay bardağı buzlukta beklemiş mısır

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Kağıt havlu

TARİF Büyük bir tencereyi ısıtın. Daha sonra yağı ve buzlukta bekletilmiş mısırı ve tuzu ilave edin karıştırın.

Bir tane mısır patlayınca tencerenin üzerine kağıt havlu örtün .

Kapağını kapatın kısık ateşte patlamaya bırakın.

10 saniyede bir tencereyi sallayın kapağını sakın açmayın.

Tencereden ses çıkmadığı zaman ocağın altını kapatın.

Uygun bir servis tabağına alın.

AFİYET OLSUN!



