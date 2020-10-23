Sinemanın güzel yüzlü kadınının hayatı film oluyor

Audrey Hepburn’ün hayatı belgesel filmle gözler önüne seriliyor. Beyaz perdenin en güzel yüzlerinden biri olarak anılan Audrey Hepburn'ün başarılarla dolu hayatı, Helena Coan'ın yönetmenliğini yaptığı belgeselle beyazperdeye taşınıyor.

Baleyi odağına alan filmde Audrey Hepburn'un oğlu Sean Hepburn Ferrer, Givenchy'nin eski direktörü Clare Waight Kaller, Tiffany & Co'nun tasarım direktörü John Loring gibi isimlerin yıldız hakkında verdiği özel röportajları yer alacak.

Yalnızca oyuncu değil, bir stil ikonu olarak da hafızalarda yer eden Audrey Hepburn'ün Audrey isimli belgeselinin Amerika'da bu yıl içinde, Türkiye'de ise 8 Şubat 2021'de vizyona girecek.

AUDREY HEPBURN’ÜN SİNEMA KARİYERİ

Audrey Hepburn tüm oyunculuk kariyeri boyunca sayısız ödülün sahibi oldu. 1954'te "Roman Holiday" ile kazandığı Oscar'ın yanında tam 4 kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Bunun yanında 2 kez İngiliz Film Akademisi Ödülleri BAFTA'yı kazanan Hepburn bu ödüle iki kez de aday gösterildi. Ayrıca Hepburn'un iki adet Altın Küre Ödülü var.

