Mynet Trend

Sinematek 7 yaşında

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 27.04.2019 14:11 | Son Güncelleme

Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneği’nin alt kolu olarak çalışan Sinematek 7. Yaşına girdi.

Sinematek 7 yaşında

Başkent Üniversitesi Kışla Yerleşkesi’nde her ayın son Cuma günü, ücretsiz olarak gösterilen filmin izlenmesinden sonra izleyiciler tarafından film üzerinde görüş alış verişinde bulunuluyor.

Sinematek hakkında bilgi veren Edip Kuzey Akten, “Önceleri bir grup arkadaş, birlikte film izleyip sohbet ederek başlattı bu oluşumu. Daha sonra Sayın Haluk Uygur'un yönlendirmesiyle, Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneğinin kurucu üyeleri Murat Ali Hersekli ve Edip Kuzey Akten yönetiminde herkese açık ve büyük bir organizasyona dönüştü. ADASO Tesislerinde başlayan etkinlikler, uzun yıllardır Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi Kışla Yerleşkesi'nin desteğiyle birbirinden önemli gösterimler yaptı, sinemanın önemli isimlerini ağırladı. 7 yaşını dolduran Sinematek Adana, bu önemli günü yine şahane bir film gösterimiyle; sinemanın dahi çocuğu Alejandro Jodorowsky'nin 2013 tarihli The Dance of Reality filmiyle kutladı” dedi.

İHA

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
'Rus kültürüyle bağ kurmak istiyorum''Rus kültürüyle bağ kurmak istiyorum'
Pera Film Hatıranın Peşinde!Pera Film Hatıranın Peşinde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinema sinematek
 

En Çok Okunan Trend Haberler

AYM binasında skandal fotoğraflar

AYM binasında skandal fotoğraflar

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

Kahramankazan'da makam aracı uygulaması sona erdi

Kahramankazan'da makam aracı uygulaması sona erdi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Arka Sokaklar'da büyük şok! O isim öldü mü?

Arka Sokaklar'da büyük şok! O isim öldü mü?

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyid Çolak: Filmlerimde Rus kültürüyle bağ kurmak istiyorum

'Rus kültürüyle bağ kurmak istiyorum'

Pera Film Hatıranın Peşinde!

Pera Film Hatıranın Peşinde!

Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer! Cihat Tamer hangi rolde oynuyor?

Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi! Faysal Erdem ve Garip arkadaş çıktı!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İşte Avengers: Endgame fragmanı

İşte Avengers: Endgame fragmanı

Cinayet Süsü filminin fragmanı yayınlandı

Cinayet Süsü filminin fragmanı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.