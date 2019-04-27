Sinematek 7 yaşında

Başkent Üniversitesi Kışla Yerleşkesi’nde her ayın son Cuma günü, ücretsiz olarak gösterilen filmin izlenmesinden sonra izleyiciler tarafından film üzerinde görüş alış verişinde bulunuluyor.

Sinematek hakkında bilgi veren Edip Kuzey Akten, “Önceleri bir grup arkadaş, birlikte film izleyip sohbet ederek başlattı bu oluşumu. Daha sonra Sayın Haluk Uygur'un yönlendirmesiyle, Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneğinin kurucu üyeleri Murat Ali Hersekli ve Edip Kuzey Akten yönetiminde herkese açık ve büyük bir organizasyona dönüştü. ADASO Tesislerinde başlayan etkinlikler, uzun yıllardır Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi Kışla Yerleşkesi'nin desteğiyle birbirinden önemli gösterimler yaptı, sinemanın önemli isimlerini ağırladı. 7 yaşını dolduran Sinematek Adana, bu önemli günü yine şahane bir film gösterimiyle; sinemanın dahi çocuğu Alejandro Jodorowsky'nin 2013 tarihli The Dance of Reality filmiyle kutladı” dedi.

İHA

