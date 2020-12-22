Sing 2 kadrosu yıldızlar geçidi gibi: Bono, Halsey, Pharrell Williams

Animasyon yapım Sing 2'nin seslendirme kadrosuna yeni yıldız isimler dahil oldu. Açıklamalara göre U2'nun solisti Bono, yeni neslin güçlü kadın müzisyenlerinden Halsey ve popüler müzik kültürüne şekil veren isimlerden Pharrell Williams, Sing 2'nin kadrosuna katıldı.

SİNG 2’NİN SESLENDİRME KADROSUNDA KİMLER VAR?

The Irishman ile başarıya imzaya atan Bobby Cannavale; aşı karşıtı video paylaşımıyla büyük bir tepki çekip sosyal medya hesabını kapatan Letitia Wright; ünlü komedyen Eric Andre ve Brooklyn Nine Nine'ın yıldızı Chelsea Peretti, Sing 2'deki karakterlere sesleriyle hayat verecekler. Filmin kadrosuna ilk katılan isimler Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly ve Nick Kroll olmuştu.

Sing 2'nin yönetmen ve senaristliğini Garth Jennings üstleniyor. Filmin 24 Aralık 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.



