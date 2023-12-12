Sınıf annesi kararı velileri ikiye böldü! Kimi okullarda kaldırıldı, kimilerinde farklı adla devam ediyor

Kimi sınıf anneleri gerekçe göstermeden para topluyor, hatta izin almadan derslere girenler de oluyordu. Konuyla ilgili velilerden çokça şikayet geldi ve sınıf annelerine yönelik denetleme talep edildi.

BAKANLIKTAN 'SINIF ANNELİĞİ' HAMLESİ

Milli Eğitim Bakanlığı da, hali hazırda mevzuatta olmayan sınıf annelerine karşı harekete geçerek, valiliklere yazı gönderildi.

81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda bakanlık, öğretmen dışındaki kişilerin sınıfa müdahalesinin eğitim niteliğini bozduğunu vurguladı.

Sınıf annesi ve benzeri adlar altındaki uygulamalara izin verilmemesi istendi.

UYGULAMA BAZI SINIFLARDA SÜRÜYOR

NTV'nin haberine göre bu durum velileri ikiye böldü. Kimi okullarda sınıf annesi uygulaması kaldırıldı kimilerinde ise, isim değiştirdi ve sınıf temsilcisi oldu.

ÇOCUKLAR DIŞLANMIŞ HİSSEDEBİLİYOR

Uzmanlara göre, sınıf anneliği uygulaması bazı çocukların "dışlanmış" hissetmesine neden olabilir.

Psikolog Hacer Yücetürk Şahin, "Annesi çalışan veya annesi herhangi bir sebeple okula sadece veli toplantılarında uğrayabilen velilerin çocuklarıyla sınıf annesi ve etrafındaki grubun çocukları arasında yalnızlık, dışlanmışlık, çaresizlik, hissettirebilir." dedi.

ÇOCUĞUN SINIF ANNESİYLE TARTIŞMASI SES GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündeme gelmişti. Öğrenci, "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye yanıt vermişti. Görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi.