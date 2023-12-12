Sınıf annesi kararı velileri ikiye böldü! Kimi okullarda kaldırıldı, kimilerinde farklı adla devam ediyor

Kimi sınıf anneleri gerekçe göstermeden para topluyor, hatta izin almadan derslere girenler de oluyordu. Konuyla ilgili velilerden çokça şikayet geldi ve sınıf annelerine yönelik denetleme talep edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı da, hali hazırda mevzuatta olmayan sınıf annelerine karşı harekete geçerek, valiliklere yazı gönderildi.
81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda bakanlık, öğretmen dışındaki kişilerin sınıfa müdahalesinin eğitim niteliğini bozduğunu vurguladı.
Sınıf annesi ve benzeri adlar altındaki uygulamalara izin verilmemesi istendi.
NTV'nin haberine göre bu durum velileri ikiye böldü. Kimi okullarda sınıf annesi uygulaması kaldırıldı kimilerinde ise, isim değiştirdi ve sınıf temsilcisi oldu.
Uzmanlara göre, sınıf anneliği uygulaması bazı çocukların "dışlanmış" hissetmesine neden olabilir.
Psikolog Hacer Yücetürk Şahin, "Annesi çalışan veya annesi herhangi bir sebeple okula sadece veli toplantılarında uğrayabilen velilerin çocuklarıyla sınıf annesi ve etrafındaki grubun çocukları arasında yalnızlık, dışlanmışlık, çaresizlik, hissettirebilir." dedi.
Geçtiğimiz günlerde bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündeme gelmişti. Öğrenci, "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye yanıt vermişti. Görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi.