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Sınıra giden ünlü isimlerden yeni hamle: Türkiye Marşı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçılar, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek amacıyla seslendirdikleri "Türkiye Marşı"nı yayımladı

Sınıra giden ünlü isimlerden yeni hamle: Türkiye Marşı

Ünlü sanatçılar, Mehmetçik'in her daim yanında olduklarını göstermek amacıyla "Türkiye Marşı" hazırladı.

Erhan Yazıcıoğlu, Mustafa Ceceli, Tamer Karadağlı, Sefa Zengin, Erhan Güleryüz, Volkan Severcan, Ziya Kürküt, Orhan Hakalmaz, Barış Yurtçu, İbrahim Sarıtaş, Burak Uçman, Kemal Başar, Oktay Gürsoy, Tayfun Sav, Erol Koçan, Bengü, Ece Seçkin, Kalust Şalcıoğlu, Haluk Özenç ve Ali Erşan Cebisli'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar, "Türkiye Marşı"na imza attı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Şubat ve 1 Mart'ta daha Afrin operasyonunun başlarında, Mehmetçiğimizin ve sınırdaki vatandaşlarımızın yanına, moral vermek amacıyla giden, Mehmetçiğimizin sofrasına oturan, sınırdaki köylerimizde vatandaşımızla kucaklaşan biz sanatçılar ve sporcular, bu güzel ülkenin insanının ve onun bağrından çıkan Mehmetçiğimizin haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Özellikle vatan evlatları Mehmetçiğimizin her daim yanında olduğumuzu gösteren 'Türkiye Marşı'mızı, Türkiye'nin samimi insanlarına hediye ediyoruz. Dillerimizde yaşaması ve her bir sözünün hayatımıza anlam katması umudumuzla marşımızın nakaratı ile 'Hep birlikte Türkiye'yiz biz' diyoruz."

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