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Sinop'ta fuhuş operasyonu! Eş zamanlı baskın

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.04.2019 21:12 | Son Güncelleme

Sinop'ta, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Gerze ile Türkeli ilçelerinde fuhşa teşvik ve yer teminine yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 2'si kadın 5 kişi, gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinop fuhuş operasyon

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