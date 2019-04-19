Sinop'ta fuhuş operasyonu! Eş zamanlı baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Gerze ile Türkeli ilçelerinde fuhşa teşvik ve yer teminine yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 2'si kadın 5 kişi, gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
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