HABER

Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 03:12 | Son Güncelleme

Sinop’ta meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre olay saat 00:00 sıralarında Aşıklar Caddesi’nde meydana geldi. İki taraf arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışma sonucu Gülşah Karaduman, Ş.S.Ş, E.A., B.Ö., T.S., F.C.Ş. ve G.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülşah Karaduman’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından olay yerinde Emniyet Müdürü ve savcı incelemelerde bulundu. (İHA)

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Sivas’ta şüpheli çanta paniğiSivas’ta şüpheli çanta paniği
Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinop silahlı çatışma

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Fatih Terim'e kötü haber

Fatih Terim'e kötü haber

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Ergenekon davasının gerekçeli kararı tamamlandı

Ergenekon davasının gerekçeli karar!

Karabük'te çöplükteki barakalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.