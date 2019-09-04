Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre olay saat 00:00 sıralarında Aşıklar Caddesi’nde meydana geldi. İki taraf arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışma sonucu Gülşah Karaduman, Ş.S.Ş, E.A., B.Ö., T.S., F.C.Ş. ve G.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülşah Karaduman’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından olay yerinde Emniyet Müdürü ve savcı incelemelerde bulundu. (İHA)

