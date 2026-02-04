Mynet Trend

Sosyal medyada görüp denedi, tüm yüzü yandı! O oyuncak kabusu yaşattı

ABD’de sosyal medyada gördüğü trend içeriği denemek isteyen 9 yaşındaki çocuk, oyuncağını mikrodalga fırına atınca kabusu yaşadı. Mikrodalgayı açarken ısınan jel, küçük çocuğun suratına patladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de yaşanan olayda 9 yaşındaki Caleb Chabolla, okula gitmek için hazırlandığı sırada popüler bir oyuncağı mikrodalga fırına attı. Ancak oyuncak patladı, Caleb’in yüzü ve elleri ciddi şekilde yandı.

Caleb, jel oyuncağı daha yumuşak hale getirmek için mikrodalgaya koydu. Annesi Whitney Grubb, oğlunun bu fikri bir arkadaşından duyduğunu fikri ise sosyal medya akımından aldığını söyledi.

YÜZÜNE PATLADI

Annesi arabayı ısıtmak için garajdayken mikrodalganın çalıştığını duyan Grubb, Caleb’in kahvaltısını ısıttığını düşündü. Ancak kısa süre sonra evden yükselen çığlık her şeyi değiştirdi. Mikrodalgayı açan Caleb’in yüzüne ve ellerine, jel dolu oyuncak patlayarak sıçradı.

Anne, yanıcı maddeyi duşta temizlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Caleb acil servise kaldırıldı. Gözlerinden biri tamamen kapanan çocuğun görme kaybı yaşamadığı, Caleb’in şu anda evinde istirahat ettiği bildirildi.

BU VAKA İLE HASTANEYE GELEN 4. VAKA

Görevli hemşire, Caleb’in şanslı olduğunu belirterek, “Daha ağır yaralanmalar yaşanabilirdi. Bu tür sosyal medya trendleri, sonuçlarını tam olarak kavrayamayan çocuklar için son derece tehlikeli” dedi.

Yetkililer, bu vakanın aynı trend nedeniyle merkeze gelen dördüncü çocuk olduğunu açıkladı.

