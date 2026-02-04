Mynet Trend

Selimiye Camii kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi

Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii’nde yıllardır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, tartışmalara neden olan ana kubbedeki yazı ve süslemeler uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan caminin Ramazan’da ilk teravih namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak olması vatandaşlarda heyecan yaratırken, kubbedeki müdahaleler 'özgünlük' ve 'koruma ilkeleri' tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Restorasyon çalışmalarında sona doğru gelinirken, vatandaşlar da ilk teravih namazıyla birlikte caminin yeniden ibadete açılacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Selimiye Camii kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi 1

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Selimiye Camii'nde restorasyon sürecinde tartışma konusu olan ana kubbedeki yazılar uzun süre sonra ilk kez görüntülenirken, ilk teravih namazıyla birlikte caminin ibadete açılması vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.

Selimiye Camii kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi 2

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Selimiye Camii kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi 3

"ÖZGÜNLÜK" VE "KORUMA İLKELERİ"

Restorasyon çalışmalarında, ana kubbeye ait kalem işi süslemelerin yenilenerek, Mimar Sinan döneminde belirtildiği gibi özgün haliyle yeniden aslına uygun olarak yapılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Ancak yapılan bu uygulamalar, sanat tarihçileri ve restoratörler arasında "özgünlük" ve "koruma ilkeleri" çerçevesinde görüş ayrılıklarına yol açmıştı.

Selimiye Camii kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi 4

Bazı uzmanlar, farklı dönemlere ait süsleme ve yazıların da eserin tarihî kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunarak müdahalelere tepki göstermişti.

Selimiye Camii kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi 5

KUBBEDEKİ YAZILAR İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu süreçte restorasyon çalışmalarını değerlendiren Bilim Kurulu'nda yer alan bazı üyelerin yöntemlere itiraz ederek görevlerinden ayrılması dikkat çekti. Tepkiler üzerine restorasyonun bazı bölümlerinde mahkeme kararıyla durdurma ve yeniden değerlendirme kararı alındığı bildirildi.

Selimiye Camii kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi 6

Uzun süredir restorasyon nedeniyle kapalı olan ve görülemeyen kubbedeki yazılar ilk kez görüntülendi.

Öte yandan, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Selimiye Camii'nde ilk teravih tamamen ibadete açılacak.

Selimiye Camii kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi 7

Vatandaşlar, uzun bir aranın ardından caminin yeniden ibadete açılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Selimiye'de tekrar saf tutmanın kendileri için manevi açıdan çok anlamlı olacağını dile getirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

