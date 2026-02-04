Selimiye Camii kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi

Restorasyon çalışmalarında sona doğru gelinirken, vatandaşlar da ilk teravih namazıyla birlikte caminin yeniden ibadete açılacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Selimiye Camii'nde restorasyon sürecinde tartışma konusu olan ana kubbedeki yazılar uzun süre sonra ilk kez görüntülenirken, ilk teravih namazıyla birlikte caminin ibadete açılması vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

"ÖZGÜNLÜK" VE "KORUMA İLKELERİ"

Restorasyon çalışmalarında, ana kubbeye ait kalem işi süslemelerin yenilenerek, Mimar Sinan döneminde belirtildiği gibi özgün haliyle yeniden aslına uygun olarak yapılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Ancak yapılan bu uygulamalar, sanat tarihçileri ve restoratörler arasında "özgünlük" ve "koruma ilkeleri" çerçevesinde görüş ayrılıklarına yol açmıştı.

Bazı uzmanlar, farklı dönemlere ait süsleme ve yazıların da eserin tarihî kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunarak müdahalelere tepki göstermişti.

KUBBEDEKİ YAZILAR İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu süreçte restorasyon çalışmalarını değerlendiren Bilim Kurulu'nda yer alan bazı üyelerin yöntemlere itiraz ederek görevlerinden ayrılması dikkat çekti. Tepkiler üzerine restorasyonun bazı bölümlerinde mahkeme kararıyla durdurma ve yeniden değerlendirme kararı alındığı bildirildi.

Uzun süredir restorasyon nedeniyle kapalı olan ve görülemeyen kubbedeki yazılar ilk kez görüntülendi.

Öte yandan, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Selimiye Camii'nde ilk teravih tamamen ibadete açılacak.

Vatandaşlar, uzun bir aranın ardından caminin yeniden ibadete açılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Selimiye'de tekrar saf tutmanın kendileri için manevi açıdan çok anlamlı olacağını dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır