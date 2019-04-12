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Sinop'ta yapılıyor dünyaya ihraç ediliyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

Sinop’un eşsiz lezzeti Sinop mantısı, kış aylarında Türkiye'nin dört bir yanına ve Almanya'ya gönderiliyor.

Sinop'ta yapılıyor dünyaya ihraç ediliyor!

Sinop’ta mantı restoran işletmeciliği yapan Şermin Pekmezci, Sinop mantısını Almanya’ya gönderdiklerini belirterek, “30 yılı aşkındır hizmet veriyoruz burada. Mantı un, su, tuz ve yumurtadan oluşuyor. İçinde de karabiber, soğan, kıyma bulunuyor. İlk önce hamur yoğuruluyor. Sonra belli bir aşamalarda geçerek açılıyor. İçine de kıyması ile beraber, soğanlı, baharatlı yapıyoruz. Şehir dışına 15 Kasım-15 Nisan arası dönemde gönderiyoruz. Hafif fırınlanmış bir şekilde. Havalar sıcak olduğundan diğer zamanlarda göndermiyoruz. Bakteri üretir. Biz ona karşıyız” dedi.

"Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz"

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Şermin Pekmezci, Sinop mantısını Türkiye’nin her iline gönderdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Hatta yurt dışına da gönderiyoruz. Uçakla gittiği için bir günde eline ulaşıyor. Akşama da evinde olmuş oluyor. Sinop mantısını bütün dünyaya tanıttık. Çok şükür” diye konuştu.

Restorana Ankara’dan mantı yemeye gelen Mine Culfa, “Ankara’dan geldik. Sinop’a ilk kez geldik. Sinop mantısını ilk kez yiyoruz. Tavsiye üzerine geldik. 'Sinop’a gidiyorsanız mutlaka mantı yiyin' dendi bize. Bayıldık. Hakikaten çok farklı bir lezzet. biz Türkiye’nin her yerini geziyoruz. Hatay, Mardin orada da çok değişik lezzetlerle karşılaştık bugüne kadar. Ama bu mantı olayı bambaşka ve çok güzel. Hatta mümkünse bu olayı Ankara’da da yapsalar, orada da bu lezzeti yakalayabilsek her zaman" şeklinde konuştu.

Aynı restorana mantı yemeye gelen Tamer Yağız ise “Güzel buldum, başarılı buldum. Hamuru ilginç geldi. Daha ince. Başarılı. Mantı için tekrar Sinop’a gelirim" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
sinop mantısı yöresel yemekler

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