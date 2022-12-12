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Sipahi dizisi Korkut Ali kimdir? Sipahi'nin Korkut Ali'si Kaan Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli?

12.12.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Milli İstihbarat Teşkilatı odaklı hikayeleri ile öne çıkan Sipahi dizisi, aksiyonu bol ve çok heyecanlı bir yapım olarak izleyicisiyle buluşacak. Kaan Yıldırım, dizide Korkut Ali Türkoğlu isimli çok yetenekli bir ajan karakteri ile yer alacak. Peki, Sipahi dizisi Korkut Ali kimdir? Sipahi'nin Korkut Ali'si Kaan Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? İşte tüm merak edilenler...

Sipahi dizisi Korkut Ali kimdir? Sipahi'nin Korkut Ali'si Kaan Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli?

Sipahi dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizi oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çekti. Peki, Sipahi dizisi Korkut Ali kimdir? İşte tüm detaylar...

SİPAHİ DİZİSİ KORKUT ALİ KİMDİR?

Kaan Yıldırım, Sipahi dizisinde Korkut Ali Türkoğlu isimli çok yetenekli bir ajan karakterine hayat verecek.

Kaan Yıldırım3

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı.

Kaan Yıldırım1

Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı.

2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol aldı.

Kaan Yıldırım

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

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