YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Sır ortaya çıktı: Fast food zincirlerindekinden çok daha çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası!

Sır ortaya çıktı: Fast food zincirlerindekinden çok daha çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası!

21.06.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates kızartmasına bayılmayan yoktur! Sadece lezzetiyle değil, pratik tarifiyle de cezbeden patates kızartması; anne tarifleriyle çok leziz olsa da hiçbir zaman fast food restoranlarında yapılan kızartmaların tadını ve çıtırlığını vermiyor. Fast food restoranlarının aşçılarını kıskandıracak püf noktaları içeren 3 ayrı patates kızartması tarifini sizler için derledik.

Sır ortaya çıktı: Fast food zincirlerindekinden çok daha çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası!

İşte fast food zincirindeki gibi patates kızartması yapmanız için bilmeniz gerekenleri derlediğimiz tarifler!

KLASİK TARİF

  • Öncelikle bu tarif için Afyon russet veya sarı patates olarak bilinen patates türlerini seçmeye çalışın.
  • Uzunlukları olmasa da çapları aynı olacak şekilde patatesleri dilimleyin. Böylelikle patateslerin her yeri eşit kızarır.
  • Sonra dilimlenen patateslerinizi tuzlu suda haşlayın ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Patatesleri kilitli poşete koyup buzluğa kaldırın. Patateslerin bu şekilde 6 ay kadar saklanabildiğini de söylemeden geçmeyelim.
  • Kızartacağınız zaman patatesleri buzluktan çıkarıp biraz çözülmesi için bekleyin.
  • Patateslerinizi derin tava içinde kızdırdığınız yağa atın ve ardından yağa bir yemek kaşığı kadar un serpin. Çıtırlık ve lezzet farkını göreceksiniz.

PANELİ TARİF

  • Patatesleri soyup yıkadıktan sonra çok ince olmayacak şekilde doğrayın.
  • Bir kabın içinde yarım bardak un, tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve kekiği iyice karıştırın.
  • Doğradığınız patatesleri hazırladığınız paneye iyice bulayın. Eğer paneniz yetmezse un ekleyebilirsiniz.
  • Derin bir tavada yağınızı çok iyi bir şekilde kızdırdıktan sonra patateslerinizi tavaya atın. Fast food restoranlarındaki kadar lezzetli patatesiniz işte hazır.

PÜREDEN KIZARTMA TARİFİ

  • 1 kilo patatesi bütün olarak haşladıktan sonra soyun ve derin bir kapta iyice ezin.
  • Ezdiğiniz patateslere istediğiniz miktarlarda tuz ve karabiber ekleyin. Dilerseniz kimyon da oldukça iyi bir seçenek.
  • Sonrasında pürenizin içine bir yumurta kırıp homojen bir püre elde edene kadar iyice karıştırın.
  • Elde ettiğiniz harcı uzun patates çubukları haline getirin.
  • Bir kapta bir yumurtayı çırpın ve yayvan bir kaba galeta unu koyun. Elde ettiğiniz patates çubuklarını önce yumurtaya ardından galeta ununa batırıp önceden derin bir tavada kızdırdığınız yağın içine atın.
  • Patateslerin pembeleştiğini gördüğünüz zaman yağdan çıkarın. Leziz, dışı kıtır, içi yumuşak patatesleriniz ılık servis etmeniz için hazır. Afiyet olsun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Kızartmayı yağ çektirmeden yapmak için...Kızartmayı yağ çektirmeden yapmak için...
Anahtar Kelimeler:
patates kızartması tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Aşk-Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer'in gençlik hali inanılmaz

Aşk-Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer'in gençlik hali inanılmaz

Kızartmayı yağ çektirmeden yapmak için...

Kızartmayı yağ çektirmeden yapmak için...

Şifası dillere destan! Ancak gramla satılabiliyor

Şifası dillere destan! Ancak gramla satılabiliyor

Kayısı çekirdeğinin tatlısı tedavi ediyor! Acısı ise zehirliyor

Kayısı çekirdeğinin tatlısı tedavi ediyor! Acısı ise zehirliyor

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kilo aldırdığını sanıyoruz ama...

Kilo aldırdığını sanıyoruz ama...

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Faydaları saymakla bitmiyor!

Faydaları saymakla bitmiyor!

Ölüme bile yol açıyor! Doktora sormadan sakın içmeyin

Ölüme bile yol açıyor! Doktora sormadan sakın içmeyin

Etkisi inanılmaz! Her gün 2 bardak içerseniz...

Etkisi inanılmaz! Her gün 2 bardak içerseniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.