Sır ortaya çıktı: Fast food zincirlerindekinden çok daha çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası!

İşte fast food zincirindeki gibi patates kızartması yapmanız için bilmeniz gerekenleri derlediğimiz tarifler!
KLASİK TARİF
- Öncelikle bu tarif için Afyon russet veya sarı patates olarak bilinen patates türlerini seçmeye çalışın.
- Uzunlukları olmasa da çapları aynı olacak şekilde patatesleri dilimleyin. Böylelikle patateslerin her yeri eşit kızarır.
- Sonra dilimlenen patateslerinizi tuzlu suda haşlayın ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Patatesleri kilitli poşete koyup buzluğa kaldırın. Patateslerin bu şekilde 6 ay kadar saklanabildiğini de söylemeden geçmeyelim.
- Kızartacağınız zaman patatesleri buzluktan çıkarıp biraz çözülmesi için bekleyin.
- Patateslerinizi derin tava içinde kızdırdığınız yağa atın ve ardından yağa bir yemek kaşığı kadar un serpin. Çıtırlık ve lezzet farkını göreceksiniz.
PANELİ TARİF
- Patatesleri soyup yıkadıktan sonra çok ince olmayacak şekilde doğrayın.
- Bir kabın içinde yarım bardak un, tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve kekiği iyice karıştırın.
- Doğradığınız patatesleri hazırladığınız paneye iyice bulayın. Eğer paneniz yetmezse un ekleyebilirsiniz.
- Derin bir tavada yağınızı çok iyi bir şekilde kızdırdıktan sonra patateslerinizi tavaya atın. Fast food restoranlarındaki kadar lezzetli patatesiniz işte hazır.
PÜREDEN KIZARTMA TARİFİ
- 1 kilo patatesi bütün olarak haşladıktan sonra soyun ve derin bir kapta iyice ezin.
- Ezdiğiniz patateslere istediğiniz miktarlarda tuz ve karabiber ekleyin. Dilerseniz kimyon da oldukça iyi bir seçenek.
- Sonrasında pürenizin içine bir yumurta kırıp homojen bir püre elde edene kadar iyice karıştırın.
- Elde ettiğiniz harcı uzun patates çubukları haline getirin.
- Bir kapta bir yumurtayı çırpın ve yayvan bir kaba galeta unu koyun. Elde ettiğiniz patates çubuklarını önce yumurtaya ardından galeta ununa batırıp önceden derin bir tavada kızdırdığınız yağın içine atın.
- Patateslerin pembeleştiğini gördüğünüz zaman yağdan çıkarın. Leziz, dışı kıtır, içi yumuşak patatesleriniz ılık servis etmeniz için hazır. Afiyet olsun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum