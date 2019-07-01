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Sıradan malzemeleri kullanarak harika pozlar çekiyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.07.2019 13:37 | Son Güncelleme

Bir fotoğrafçı, muhteşem fotoğraflar çekmek için kullandığı yaratıcı püf noktalarla fotoğrafçılık meraklılarına ışık tutuyor.

Sıradan malzemeleri kullanarak harika pozlar çekiyor!

Fotoğrafçılık tamamen perspektifle ilgilidir. Kameranın arkasındaki kişi, bir konu hakkında farklı açılardan farklı hikayeler anlatmak için hayal gücünü kullanabilir. Perspektif bir görüntüye derinlik verir ve iki boyutlu bir fotoğrafı üç boyutlu bir sahne gibi hissettirebilir.

Jordi Puig adlı bir fotoğrafçı da fotoğraf çekerken hayal gücünü oldukça fazla kullanıyor. Kendi sosyal medya hesabından da inanılmaz fotoğrafları nasıl çektiğine dair püf noktaları paylaşan adam, bu sanatla uğraşanlara adeta ilham veriyor.

İşte o püf noktalar...

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