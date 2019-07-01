Sıradan malzemeleri kullanarak harika pozlar çekiyor!

Fotoğrafçılık tamamen perspektifle ilgilidir. Kameranın arkasındaki kişi, bir konu hakkında farklı açılardan farklı hikayeler anlatmak için hayal gücünü kullanabilir. Perspektif bir görüntüye derinlik verir ve iki boyutlu bir fotoğrafı üç boyutlu bir sahne gibi hissettirebilir.

Jordi Puig adlı bir fotoğrafçı da fotoğraf çekerken hayal gücünü oldukça fazla kullanıyor. Kendi sosyal medya hesabından da inanılmaz fotoğrafları nasıl çektiğine dair püf noktaları paylaşan adam, bu sanatla uğraşanlara adeta ilham veriyor.

İşte o püf noktalar...



