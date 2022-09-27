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Şiran'ın geleceği için büyük buluşma! İstanbul'da bir araya geliyorlar: "Sempozyumda tüm sorunlar masada olacak"

27.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiran’ın dünü bugünü ve yarını 5-6 Kasım tarihlerinde saat 09.00-17.30 arası Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Şiran'ın geleceği için büyük buluşma! İstanbul'da bir araya geliyorlar: "Sempozyumda tüm sorunlar masada olacak"

Köklü tarihi ile çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış kadim şehir Şiran’ın geleceği için akademisyenler, iş insanları, sivil toplum temsilcileri İstanbul’da bir araya geliyor.

Kısa adı ŞİDEF olan Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu’nun öncülüğünde yapılacak olan “Şiran Sempozyumu” 5-6 Kasım tarihlerinde Sarıyer Belediyesi’nin Maslak’taki Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

İki gün sürecek olan sempozyumda ilçenin Coğrafya, Nüfus, Tarım, Hayvancılık, Madencilik, Tarih, Eğitim, Kültür ve Turizm, Sosyoekonomik Yapı ve Kalkınma Modelleri gibi başlıklar alanlarında uzman akademisyenlerce ele alınacak.

“ÜRETEN ÇALIŞAN ŞİRAN”

ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya, sempozyumla Şiran’ın geleceği için önemli bir adım attıklarını ilçenin tüm değerlerini ekonomiye taşıyarak ortaya bir kalkınma modeli çıkaracaklarını söyledi. Kaya, tüm hemşerilerinin Şiran’ın ve ülkemizin geleceği için ellerini taşın altına koyduklarını ifade ederek şunları söyledi;

“ŞİDEF olarak kurulduğumuz günden bugüne ilimize ve ilçemize dair kalıcı projelere imza atmak, farkındalık oluşturmak istediğimizi dile getiriyorduk. Bu yüzden bu sempozyum kaçınılmazdı. Çok değerli hocalarımızın katkılarıyla hazırlıklarımıza çok önceden başladık.
Sempozyumda, Şiran’ımızın tüm sorunları masada olacak. Çoğunluğu hemşerilerimizden oluşan uzman hocalarımız akademik çalışmalarını sunacak çözüm önerilerini anlatacak. Sempozyumda konuşulanları bir kitap haline getireceğiz.

Bu sempozyumdan çıkacak sonuç ile Şiran’ımızda tarıma, hayvancılığa, turizme, tarihe, ekonomiye dair yatırım yapmak isteyen hemşerilerimize yardımcı olmak kalıcı bilgi ve eser bırakmak istiyoruz.

Sempozyumumuzun sonuçlarını takip etmek ve alınan kararlarla ilgili olarak Şiran’da da benzer bir toplantı yapmak için de çalışmalarımız sürecek.

Tüm bu çalışmaların sonuçlarından beklediğimiz, üretime dayalı bir ekonomi, tarihi ve kültürel değerlerin öne çıkacağı bir turizm, özetle üreten çalışan bir Şiran. Yani un ve şeker hazır artık helva yapmak istiyoruz.

Sempozyumun düzenlendiği salonun girişinde Şiran’ımızın halk eğitim çalışmalarını, kültürünü, sporunu, derneklerimizin çalışmalarını, spor kulüplerimizi, pestil kömemizi, kuru fasulyemizi, Kadınlarımızın kooperatifini, ŞİDEF çalışmalarımızı öne çıkaran küçük stantlarımız da yer alacak.

Bu güzel etkinlikte ev sahibimiz Sarıyer Belediyesi olup Gümüşhane Üniversitesi, Şiran Kaymakamlığı, Şiran Belediyesi, Yeşilbük Belediyesi, Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı da paydaşlarımızdan olacak. Bu etkinliğin düzenlemesini sağlayan Sarıyer Belediye Başkanı Kelkit Vadisi sevdalısı hemşerimiz değerli büyüğümüz Şükrü Genç ve ekibine teşekkür eder, tüm dost ve hemşerimizi 5-6 Kasım gerçekleşecek Şiran sempozyumuna bekleriz.”

Şiran Sempozyumu 5-6 Kasım tarihlerinde saat 09.00-17.30 arası Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

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Gümüşhane
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