Şırdan nedir, nasıl yenir? Şırdan hayvanın neresinden yapılır?

Adana ve çevresinde çok sevilen ve tüketilen çeşitli yemekler, tatlılar ve içecekler bulunur. Her biri bu yörenin mutfağına has, hem yöre halkı hem de turistler tarafından tercih edilen lezzetlerdir. Ülkemizin turizm sektörüne de hizmet eden yöre mutfağına has yiyeceklerden biri de ünü ülke sınırlarını da aşmayı başarmış olan şırdandır.

Şırdan nedir? Şırdan hayvanın neresidir?

Şırdan en çok Adana’da ve çevresinde çok yapılan, çok sevilen ve çok tüketilen Türk mutfağına has geneleksel yemeklerden biridir. Aynı zamanda bir sokak lezzeti olarak da bilinir. Lezzetli olmasının yanı sıra besleyici olduğu da kabul edilir.

Özellikle Adana ve çevresinde sokak yemekleri satan kişiler, arabalarda ya da dükkanlarda şırdan satarlar. Farklı bir sunumu da olan şırdan, sumaklı soğan ya da çeşitli baharatlarla birlikte de tüketilebilir.

Şırdan nasıl yenir?

Şırdan genelde sıcak olarak yenilen ve servis edilen bir yiyecektir. Direkt mide kısmında bulunan dolgu malzemesi ile birlikte yenilir. Çoğunlukla şırdan, yanında sarımsaklı yoğurt, lahmacun, sumaklı ve limonlu soğan gibi garnitürler ile birlikte sunulur.

Şırdanı yiyebilmek için çatal ve bıçak kullanılabileceği gibi elle yiyebilmek de mümkündür. Yumuşaklığı ve dolgusu sayesinde şırdan daha çok ısırarak ya da dilimleyerek tüketilir. Özel bir lezzeti olan şırdanın hazırlanması da özel bir süreç ve zahmet gerektirir.

Şırdan hayvanın neresinden yapılır?

Özellikle koyunların ya da keçilerin mide keselerinin alt kısmından üretilen bir yiyecek olan şırdan Adana ve çevresinde çok bilinen ve çok meşhur olmuş bir sokak lezzetidir. Yapımı ve hazırlanışı son derece zahmetli ve aşamalı olan bu lezzet özenli bir işlem sürecinden geçer.

Şırdanın yapımı zor kabul edilir çünkü hayvanın mide kesesinin temizlenmesi işlemi son derece önemlidir. Ayrıca dolgu işlemi de doğru bir şekilde yapılmalıdır. Mide hayvanın sindirim sistemindeki çok önemli bir organ olduğu için bu bölgeden elde edilen şırdan yemeği çok dikkatli temizlenmelidir.