'Şırdan' videosu viral olan MasterChef Mehmet'e 'kara liste' şoku! Tam 6 ay sürecek

İstanbul'dan uçağa bindi, Gaziantep'e doğru giderken kameralar kayda girdi ve göğsünden şırdan çıkarıp yedi. 'MasterChef Mehmet', THY'nin kara listesine alındı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti. Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu.

6 AY SÜRECEK

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı. Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.