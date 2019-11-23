Sesli asistanlara şaka yollu bile "Cesedi nereye gömeyim?" ya da "Banka nasıl soyulur?" gibi sorular sorulmamalı. Bu durum 2011 yılında bir katilin Siri'ye suçunun izlerini nasıl saklayacağını sorması ve Siri'nin de ona birkaç seçenek sunmasıyla ortaya çıktı. Apple'ın sunucularında saklanan bilgiler sayesinde suçlu çabucak bulunmuştu. Siri'ye söylediğiniz her şey sizin aleyhinize kullanılabilir. Ayrıca sistem kara mizahı da anlamaz. Sağlık durumunuz, bankadaki birikimleriniz, aile sorunlarınız telefonunuzdan bile gizli tutulmalıdır. Kişisel sorgulamalarınız isimsiz modda yapılmalıdır. Siri'den ambulans aramasını istemeyin. Siri tonlamaları anlamadığı için bazı istekleri çok ciddiye alır. Bu yüzden ambulansı aramasını söylediğinizde, bu isteği algılar algılamaz ambulansı aramaya başlayacaktır. Konu acil hizmetlere geldiğinde önemli zamanlarını harcamamak için numarayı sesli söylemeyi tercih etmeniz daha iyi olabilir. Sıradan bir tire işareti telefonunuzu birkaç dakika kullanım dışı kalmasına neden olabilir Karpersky laboratuvarları garip bir sıkıntıyı ortaya çıkardı: Ses girişini kullanarak 5 kez "tire" derseniz telefonunuz kapanıyor ve acil durum moduna geçiyor.

Ayrıca internette bu numaranın telefondaki bütün bilgileri silebildiğiyle ilgili dedikodular dolanıyordu fakat doğru olmadıkları ortaya çıktı. Sesli asistanınız kelimeleri karıştırarak başınızı belaya sokabilir Birkaç yıl önce Toronto'daki bir eSports barının sahibi gizemli telefonlar aldığını iddia etti. Bunun tek nedeni ise Siri'nin "eSport" ile "Eskort" kelimelerini karıştırmasıydı. Bunun sonucunda iş adamı eskortlara istek göndermişti. Konu bitkiler ve mantarlar olduğunda Siri kötü bir danışmandır Siri botanik referans kitabı değildir ve mantarları, yemişleri ve bitkileri doğru olarak tanımlayamaz. Eğer mantar topluyorsanız ve topladığınız şeylerin zehirli olup olmadığından emin değilseniz, sesli asistanlarınızdan yardım beklemeyin. Sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Bazı yerlerde Siri'ye en basit soruları bile sormak tehlikelidir Dışarıda ya da bilmediğiniz yerlerdeyken Siri'ye ya da diğer sesli asistanlara soru sormayın. Çünkü Çinli bilim insanları Siri'ye hiçbir şey söylemeden komut vermenin bir yolunu buldular. Modern cihazlardaki mikrofonlar sesüstü dalgaları duyabilirler fakat insanlar duyamaz. Bu da suçluların yüksek frekanslı sesleri kullanarak telefonunuza komut verebileceği anlamına gelir. Fakat bu ancak cihazın 1,5 metre yakınındayken gerçekleşir.

Siri'den telefonunuzun şarjını tamamen doldurmasını istemeyin Siri'ye "Telefonumu %100 şarj et" derseniz acil servisleri aramaya başlayacaktır. Bunun nedeni ise polis ve ambulans servislerinin numaralarının çoğu ülkede "100" sayısını içermesidir. Siri böyle bir isteği "muhtemel tehlike" olarak algılar ve kurtarma servislerini arar. Neyse ki programın 5 saniye gecikme sağlamasından dolayı bu isteği iptal edebilirsiniz. Sesli asistanın kadın eşitsizliğine dair soruları atlatmasının bir nedeni var.. Kadın hareketlerinin iyi mi kötü mü olduğunu Siri'nin yardımıyla öğrenmek imkansızdır. Programın geliştiricileri sırf Siri bu konularda nötr cevaplar versin diye algoritmayı değiştirmişlerdir. Bu konularda sorular sorulduğunda Siri "Evrensel eşitliğe inanıyorum" diyecektir. Apple cinsiyetle alakalı konuları ve yargıları çekişmeli bulur. Bu yüzden kimseyi aşağılamamak için Siri arama motorlarını kullanmanızı önerecektir. Siri tüm konuşmalarınızı kayıt altına alır ve onları özel bir veri tabanına gönderir 2019 yazına kadar Apple Siri ile yapılan tüm kayıtları dinliyordu. Apple kişilerin özel konuşmalarını kaydedip dosyaları üçüncü kişilere gönderiyordu. Şirket bunu Siri'yi geliştirmek amaçlı yaptıklarını söylese de tabii ki kimse kullanıcılardan bunu yapmak için izin almamıştı.