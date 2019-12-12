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'Şırıngalı çikolata' üreten firmanın mali işler müdürü ilk kez konuştu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ile Umut Bilgi'nin yedikleri şırıngalı çikolata yüzünden hayatlarını kaybetmesi tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı. Peş peşe gelen ölüm haberlerinin ardından Kocaeli Gebze'de 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun ilk kez konuştu.

'Şırıngalı çikolata' üreten firmanın mali işler müdürü ilk kez konuştu!

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Mert'in ölümün ardından bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. 7 yaşındaki Umut Bilgi de şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybetti.

ŞIRINGALI ÇİKOLATA ÜRETEN FİRMANIN MALİ MÜDÜRÜ İLK KEZ KONUŞTU

Çikolatanın üretildiği, Kocaeli Gebze'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, ürünle ilgili açıklama yaptı.

Uçkun, "Öncelikle olaydan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Her ne kadar savcılık, ölümü çikolataya bağlasa da çocuğun ağzında ve gırtlağında yediği çikolatadan dolayı olduğuna dair bulguya rastlanamadığı bilgisi var elimizde. Ayrıca bu ürünü birkaç firma daha üretiyor. Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok" diye konuştu.

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'SORUMLULUĞUMUZUN ARKASINDA DURURUZ'

'Şırınga çikolata'yı yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Yüksel Uçkun, "Ürünümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile üretilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız, sorumluluğumuzdan kaçmayacağız. Avukatlarımız konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Bu üzücü olay çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarda ilk yardımı bilen hiç kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Okulda öğretmenlerden bir kişi ilk yardımı bilmiş olsaydı belki çocuğumuz yaşıyor olacaktı. Okulun hemen karşısında sağlık ocağı olmasına rağmen olaya zamanında müdahale edilmediği ortadadır. Şirket olarak altını çizerek söylemek istiyoruz ki Adli Tıp raporları netleştikten sonra sorumluluğumuzun arkasında durarak, kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

(DHA)

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şırıngalı çikolata firma Kocaeli mert yağız köksal Umut Bilgi

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
ilk yardım kelimesi çok doğru.malesef Türkiye'de ilk yardımcı sayısı yok denecek kadar az.ilk yardım ders olarak zorunlu olmalı.ozellikle ogrenmenlerede verilmeli
@kerimacat 3 gün ilkyardım kursu aldım.Gelen öğretmen 3 gün slayttan anlattı giiti.Elimize bir belge tutuşturdular.Artık bende ilkyardım eğitimi almış oldum.Tabi bütün işleride belgem yapıyor.Ben mi,Allah korusun başımıza bir şey gelse direk.rahmetli oluruz.
çok doğru
kesinlikle çok doğru söylüyorsun ilkyardım zorunlu ders olmalı Hatta evlenecek çiftlere Öncelikle ilk evlenecek çiftlere Öncelikle İlk yardım eğitimi almak zorunluluğu getirilmeli
mahvolduk lanet olsun üretkenlere çocukların boğazına kaçıp bogulacaklarini hesaplayamayip uretim izni verenlere lanet olsun
denetim olmazsa olacagı bu giden cocuklara yazık allah ailelerine sabır versin
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