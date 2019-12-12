'Şırıngalı çikolata' üreten firmanın mali işler müdürü ilk kez konuştu!

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Mert'in ölümün ardından bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. 7 yaşındaki Umut Bilgi de şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybetti.

ŞIRINGALI ÇİKOLATA ÜRETEN FİRMANIN MALİ MÜDÜRÜ İLK KEZ KONUŞTU

Çikolatanın üretildiği, Kocaeli Gebze'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, ürünle ilgili açıklama yaptı.

Uçkun, "Öncelikle olaydan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Her ne kadar savcılık, ölümü çikolataya bağlasa da çocuğun ağzında ve gırtlağında yediği çikolatadan dolayı olduğuna dair bulguya rastlanamadığı bilgisi var elimizde. Ayrıca bu ürünü birkaç firma daha üretiyor. Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok" diye konuştu.