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Şirket borçları Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in babası ve amcasının arasını açtı! "En son aşamada yüzüğe el konulabilir"

05.02.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen iş insanı Mehmet Dinçerler, kendi borcunun olmadığını, kefil olduğunu söylemişti. Dinçerler’in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, Dinçerler’in borçlu olduğunu iddia etti.

Şirket borçları Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in babası ve amcasının arasını açtı! "En son aşamada yüzüğe el konulabilir"

Son günlerde aile şirketine ait borç iddiaları sebebiyle gündemde olan iş insanı ve Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Açıklamada babası ve amcasının ortak olduğu şirketin borçları için kefil olduğunu belirten Dinçerler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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"YÜZÜĞE EL KONULABİLİR"

Dinçerler’in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, Söylemezsem Olmaz programına konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler’e ait olduğunu söyledi ve ekledi:

“Mehmet Dinçerler amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi. Ama bunu bilmiyor, borçlarını bilmiyor. Amcası evsiz kalmış. Muhammet olan adını Mehmet olarak değiştirdi. En son aşamada yüzüğe el konulabilir. Şirketin hisseleri Mehmet’e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet’in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var Mehmet’in. Bütün bankalara borçları vardı, yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri 2 bankaya borcu var, o da amcanın borcu.”

"10 MİLYON ÖDENMEZSE ŞİRKET BATACAK"

Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye taktığı 40 bin dolarlık yüzüğün olayda meteor etkisi yarattığını belirten Hicran Akkaya Şenoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“O yüzük bir meteor. Instagram’ını niye kapattı sizce? Biz o tatilleri filan gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Orada aslında onun borcu ile uğraşılırken o tatil yapıyordu. Gecede 28 bin lira veriyor kaldığı otellere. Hadise buralara emek vererek gelmiş, otel parasını Hadise’nin verdiğini düşünmüyorum. Bu 10 milyon ödenmezse şirket batacak. Borçlu olduğunu bilerek hareket etse böyle şeyler olmaz.”

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Hadise Mehmet Dinçerler
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