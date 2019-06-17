Mynet Trend

Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Rusya’da bir sirkteki gösteride, devenin üzerinde seyircileri selamlayan kadın eğitmen, hayvanın huysuzlanması sonucu yere düşerek yaralandı.

Olay, Rusya’nın Bryansk bölgesinde yer alan Klimovo şehrinde bir sirkte meydana geldi. Seyircilerden birinin kayda aldığı görüntülerde; bir deve ile üzerindeki eğiticisinin gösteri için sahnede yer aldığı görülüyor. Devenin üzerindeki eğitici kadın, seyircileri selamlayarak sahnede bir tur atıyor. Devenin ani hareketi ile kadın eğitici yere düşüyor. Diğer eğitici, deveyi sakinleştirirken, kulisten gelen bir kişi yerdeki kadını kulise taşıyor.

Kuliste, kolu kırıldığı belirlenen kadın eğiticinin sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahale yaptıktan sonra hastaneye götürüldüğü öğrenildi. (DHA)

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
Venezuela'dan Türkiye'ye Oslo süreci çağrısıVenezuela'dan Türkiye'ye Oslo süreci çağrısı
Skandal karar: Erkek civcivler ezilerek öldürülebilirSkandal karar: Erkek civcivler ezilerek öldürülebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya sirk Deve kadın eğitmen

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piton timsahı canlı canlı yedi!

Piton timsahı canlı canlı yedi!

Venezuela'dan Türkiye'ye Oslo süreci çağrısı

Venezuela'dan Türkiye'ye Oslo süreci çağrısı

Skandal karar: Erkek civcivler ezilerek öldürülebilir

Skandal karar: Erkek civcivler ezilerek öldürülebilir

Sihir numarası yapmak istedi, nehirde kayboldu

Sihir numarası yapmak istedi, nehirde kayboldu

Kavga ihbarına gelen jandarmaya havai fişekli 180. yıl kutlaması

İhbara giden Jandarma'ya sürpriz

İstanbul’da yol kapatıp drift yapan maganda kamerada

Yol kapatıp drift yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.