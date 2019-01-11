YEMEK

Sırlarını ortaya döktü! Dünyaca ünlü şeften 6 mutfak sırrı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

Tüm dünya tarafından tanınmış olan Gordon Ramsay, dünyanın en iyi şeflerinden biri. Amerika'da yayınlanan yemek yarışmasında en sert tavırlarını gösterse de oldukça seviliyor Ramsay. En lezzetli yemekleri yapmak için harika ipuçları olan Ramsay, bu muazzam bilgileri tüm yemekseverlerle paylaştı!

Sırlarını ortaya döktü! Dünyaca ünlü şeften 6 mutfak sırrı

Ünlü bir şeften hiçbir farkınız kalmasın sebgili okur! Dünyaca ünlü yemek şefi Gordon Ramsay'dan sizi mutfağınızın yıldızı haline getirecek harika bilgiler derledik, buyursunlar...

Taze otları ezmeden kıyın!

fesleğen

Şefe göre fesleğen, nane gibi aromatik otları kıyarken 'hırpalamamanız' lazım. Bunun için de uygulamanız gereken yöntem; bitkinin yapraklarını üst üste koyup rulo haline getirin. Rulo olan bitkiyi ince şeritler halinde doğrayın. Bitkileri keserken sert darbeler uygulamayın.

Olgunlaşmamış meyvelere çözüm

meyve

Golden Ramsey satın aldığınız olgunlaşmamış meyveleri muzla birlikte bir kese kağıdına koymanızı öneriyor. Eğer bu şekilde ışık görmeyen bir yerde bekletirseniz meyveleriniz kısa bir süre içinde istediğiniz kıvama gelecektir. Hem de çürümeden!

Acı biber doğramak işkence olmasın

acı biber

Acı biberleri doğradıktan sonra parmaklarınızdaki acılığın gitmesi için ellerinizi limon suyu ile ovalayın. Acının tamamen yok olduğunu göreceksiniz.

Yarım kalmış sebze ve meyveleri saklamak için;

avokado

Elma, avokado gibi yiyeceklerin yarısını tükettiniz ve geriye kalan kısmı saklamak istiyorsunuz ancak kararmalarının bir türlü önüne geçemiyorsanız yapmanız gereken şey limonlu suda saklamak.

Olgunlaşmış ananas nasıl anlaşılır?

ananas

Son derece lezzetli ve faydalı bir meyve olan ananasın olgun olup olmadığını anlamak için ortadaki yaprağı hafif bir şekilde çekin. Yaprak kolay bir şekilde kopuyorsa ananas son derece lezzetlidir.

Omletin kurumaması için;

omlet
Kahvaltının yıldızı olan omletlerin kurumaması için yumurtaları çırparken içine yarım kaşık krema ekleyip karıştırın. Böylelikle yumurtanız hem daha lezzetli hem de kurumasını önleyeceksiniz.


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