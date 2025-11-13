Mynet Trend

Sırlarla dolu esrarengiz yapı! Ne yazıldığı bir türlü bulunamıyor: Defineciler dadandı, 24 saat korunuyor

Tarihi zenginliklerle dolu ülkemizde hala gizemi çözülmemiş olan Kars'taki esrarengiz yapı tüm bilinmezliğini koruyor. Yapıyla ilgili rivayetler günden güne artarken defineciler bölgeyi kıskaca aldı. Üzerindeki yazının hangi dilde bile olduğu anlaşılmazken yapıya zarar verilmemesi adına 24 saat koruma sağlanıyor.

Sırlarla dolu esrarengiz yapı! Ne yazıldığı bir türlü bulunamıyor: Defineciler dadandı, 24 saat korunuyor
Ufuk Dağ

Kars’a yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki sırlarla dolu yapı vatandaşların dikkatini çekiyor.

Sırlarla dolu esrarengiz yapı! Ne yazıldığı bir türlü bulunamıyor: Defineciler dadandı, 24 saat korunuyor 1

"EVLİYA TEPESİ" DİYE BİLİNİYOR

Kars merkeze bağlı Bulanık köyü sınırlarında, kente yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta yer alan ve bölge halkı tarafından "Ziyaret Tepesi" ya da "Evliya Tepesi" olarak adlandırılan dağın zirvesindeki gizemli yapı, sır perdesini koruyor.
Yahni Dağı ile Dumanlı Dağı arasında yükselen tepenin başında, yumuşak taşlarla yaklaşık 5 metre yüksekliğinde inşa edilmiş bir yapı bulunuyor. Ancak bu yapının kimler tarafından, ne zaman ve hangi amaçla yapıldığına dair hiçbir somut bilgi bulunmuyor.

Sırlarla dolu esrarengiz yapı! Ne yazıldığı bir türlü bulunamıyor: Defineciler dadandı, 24 saat korunuyor 2

HANGİ DİLDE OLDUĞU NE YAZILDIĞI BİLİNMİYOR

Yapının Ani Örenyeri’ne bakan kısmında, düz bir taş üzerine işlenmiş yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir kitabe yer alıyor. Ancak bu taş üzerindeki yazıların hangi dilde olduğu bugüne kadar çözülemedi. Bölge halkı, bu yazıların antik bir uygarlığa ait olabileceğini düşünürken, uzmanlar da alanda detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

Sırlarla dolu esrarengiz yapı! Ne yazıldığı bir türlü bulunamıyor: Defineciler dadandı, 24 saat korunuyor 3

RİVAYETLER ARTIYOR

Öte yandan köylüler arasında yapının amacına dair çeşitli iddialar bulunuyor. Kimileri buranın eski dönemlerde bir gözetleme kulesi olduğunu, kimileri ise sınır taşı ya da dini bir anıt olarak inşa edildiğini öne sürüyor. Kesin bilgilere ulaşılamaması, yapının gizemini daha da artırıyor.

Sırlarla dolu esrarengiz yapı! Ne yazıldığı bir türlü bulunamıyor: Defineciler dadandı, 24 saat korunuyor 4

DEFİNECİLER DADANDI! 24 SAAT KORUNUYOR

Zaman zaman define avcılarının da ilgisini çeken tepe, son yıllarda güvenlik korucularının denetiminde korunuyor. Bölgeye kazı yapılmasına kesinlikle izin verilmiyor.

Sırlarla dolu esrarengiz yapı! Ne yazıldığı bir türlü bulunamıyor: Defineciler dadandı, 24 saat korunuyor 5

Bulanık Köyü sakinleri, tepenin tarihi ve kültürel değerinin ortaya çıkarılması için arkeolojik bir çalışma yapılmasını istiyor. Köylüler, bu gizemli yapının Kars’ın zengin tarihine yeni bir halka ekleyebileceğini düşünüyor.

