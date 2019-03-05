Şırnak'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü Çiçekli Mahallesinde bulunan vaşak yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Vaşağı çekmeyi başaran Zeki Östünç isimli vatandaş ilk defa böyle bir hayvanla karşılaştığını söyledi.
"İLK DEFA GÖRÜYORUM"
Östunç, "Yıllardır bu yörede ilk defa böyle güzel bir hayvan türü görüyorum. Araçla seyir halindeyken aniden yola çıkan vaşak gördüm. Hemen telefonla videoya aldım, nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu biliyordum. Hiçbir şey yapamadan doğadaki hayatıyla baş başa bıraktım" dedi. Hayvan, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu. (İHA)
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