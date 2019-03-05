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Şırnak'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. O anları kaydeden vatandaş ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü Çiçekli Mahallesinde bulunan vaşak yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Vaşağı çekmeyi başaran Zeki Östünç isimli vatandaş ilk defa böyle bir hayvanla karşılaştığını söyledi.

"İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Östunç, "Yıllardır bu yörede ilk defa böyle güzel bir hayvan türü görüyorum. Araçla seyir halindeyken aniden yola çıkan vaşak gördüm. Hemen telefonla videoya aldım, nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu biliyordum. Hiçbir şey yapamadan doğadaki hayatıyla baş başa bıraktım" dedi. Hayvan, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Beytüşşebap vaşak

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