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    Siron tarifi: Siron nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 19:04
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    Siron ya da diğer adı ile silor, Türk mutfağından bir yemektir. Anavatanı Gümüşhane olarak bilinen siron ülkenin birçok bölgesinde birkaç farklılıkla yapılır. Siz de bu lezzeti kendi mutfağınıza taşıyabilir, öğünlerinizde ya da davetlerinizde bu lezzeti sunabilirsiniz.

    Siron tarifi: Siron nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon 359kal

    Yapımı birkaç aşamadan oluşsa da sadece birkaç dakikanızı alacak olan siron hazırlamak için aşağıda verdiğimiz malzemeleri kullanabilirsiniz. Birkaç püf noktasına dikkat ederek bu tarifi siz de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 3 yufka
    • 1 kaşık tereyağı
    • 150 gram kıyma
    • Yarım soğan
    • 1 kaşık salça
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • Yoğurtlu sos için:
    • 2 bardak süzme yoğurt
    • 1 diş sarımsak
    • 1 bardak su
    • 1 çay kaşığı tuz
    • Yağlı sos için:
    • 1 kaşık tereyağı
    • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
    • 1 çay kaşığı salça

    TARİF

    • Yufkaları üst üste koyarak en uç kısmından başlayacak şekilde tutup sıkı bir şekilde yuvarlayın.
    • 3 cm kadar parçalar hâlinde rulo şeklinde kesin.
    • Yağlı fırın tepsisine dik bir şekilde yufka rulolarını yerleştirin.
    • Sıcak fırında 180 derecede 20 dakika pişirin.
    • Yoğurtlu sos için bir kasede malzemeleri karıştırın.
    • Sosu yufkalara dökün.
    • Sıcak fırında 180 derecede 10 dakika pişirin.
    • Tavada soğanları tereyağı ile kavurun.
    • Kıymayı ekleyip pişirin.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve pişirin.
    • Fırından çıkarttığınız yufkaların üzerine kıyma harcını eşit olarak yayın.
    • Yoğurtlu sosu üzerine serpiştirin.
    • Yağlı sos için malzemeleri bir tavada kızdırın.
    • Sosu üzerine dökün.
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    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    siron tarifi
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