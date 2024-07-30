Siron tarifi: Siron nasıl yapılır?

Yapımı birkaç aşamadan oluşsa da sadece birkaç dakikanızı alacak olan siron hazırlamak için aşağıda verdiğimiz malzemeleri kullanabilirsiniz. Birkaç püf noktasına dikkat ederek bu tarifi siz de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 3 yufka

1 kaşık tereyağı

150 gram kıyma

Yarım soğan

1 kaşık salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yoğurtlu sos için:

2 bardak süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 bardak su

1 çay kaşığı tuz

Yağlı sos için:

1 kaşık tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı salça