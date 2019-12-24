Sırta vuran karın ağrısının nedeni pankreas iltihabı olabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, pankreatit yani pankreas iltihabına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2 tip pankreas iltihabı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, “Pankreasın temel görevi yiyeceklerle beraber aldığımız karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi için enzimleri, insülin, glukagon, somatostatin gibi hormonları salgılamaktır. Pankreasın yetmezliğinde beslenme ve sindirim sistemi problemleri ile beraber diyabet ortaya çıkar. Pankreatit; pankreasın gıdaları sindirmek için ürettiği ve salgıladığı enzimlerin pankreasın kanalından dışarı sızarak bezin kendisini tahrip etmesi durumudur. Pankreas iltihabının birinci tipi ‘akut’ yani daha önce hiçbir belirti vermeden ani başlayan, ikinci tip ise ‘kronik’ yani devamlı olan bir hastalık durumunu ifade eder” dedi.

“ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR”

Prof. Dr. Yaprak, “Akut karın olarak nitelendirdiğimiz cerrahi karın ağrılarının yüzde 2 ile 3’ünde neden akut pankreatitdir. Klinik tablo, medikal tedaviye kısa sürede cevap veren hafif formdan, sistemik bulguların eşlik ettiği, sepsis ve çoklu organ yetmezliğinin geliştiği şiddetli forma kadar değişkenlik gösterir. Hastalığın hafif seyretmesi durumunda ortalama 3-7 gün hastanede tedavi ile iyileşme şansı varken, ağır seyretmesi durumunda bazen haftalarca hastanede ve yoğun bakımda tedavi gerekebilir. Böyle ağır seyreden hastalarda zamanla böbrekler, akciğerler başta olmak üzere tüm organlar da etkilenir ve maalesef bu hastaların yüzde 10-20’si hayatını kaybeder. Ağır seyreden pankreas iltihabında pankreas bezinde ‘nekroz’ olarak nitelendirdiğimiz dokuda bir çürüme-kangren durumu, apse, karın içine kanama ya da kist gibi komplikasyonlar olaya eklenir” diye konuştu.