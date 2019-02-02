Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Olay, Danişmend Gazi Bulvarı üzerindeki bir cep telefonu tamiri yapan işyerinde meydana geldi.
Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisi Cafer Koldan'a getirdi. Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline alıp bataryayı çıkartmak isterken bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi Koldan, alev alan bataryayı saniyeler içinden elinden yere doğru fırlattı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Bataryanın alev alıp patlaması sonucu parmakları yanan telefon tamircisi Cafer Koldan,"Müşterimiz bataryanın şişmesiyle geldi. Bataryanın değiştirilmesini istedi, bataryanın kapağını söktüm, kapağını aldım, bataryaya müdahale ederken elimde bir anda alev aldı ve patladı. Ani bir refleksle bataryayı kaldırıp attım elim yandı iki parmağımda yanık var." dedi.
İnsanların bataryalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Koldan,"Herkes bataryalarının şarj sürelerine dikkat etsin, şişen bataryalarını mutlaka değiştirsinler. Vatandaşlarımızın iyiliği için bunu söylüyorum. Ben deneyimli olduğum için şükür büyük bir olay yaşamadım. Ama farklı sonuçlarda olabilirdi. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor, çünkü farklı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.
(İHA)
'Varşova'dan gelen zavallı talihsiz kuş'
Sosyal medyaya damga vurdular!
Çırılçıplak yürüdü, görenler şoke oldu!
5 metreyi geçti! İş makineleri böyle çalışıyor
Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Baklava baklava olalı böyle zulüm görmedi!
"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
Onun gibisi dünyaya az gelir! Çok özledik Barış Abi
Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu
'Komşuluk ölmüş' derdirten birbirinden sinir bozucu fotoğraflar
İlçede büyük panik! Antalya'dan sonra bir yerde daha...
Akıllı telefonlardan ihbar yağdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum