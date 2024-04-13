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Şişli'de film gibi olay! Rus kadının imdadına Rambo Berk yetişti! Hırsızı yakalayıp bağladı

13.04.2024 12:38
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Şişli'de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan şahıs kaçmaya başlayınca kadın ve eşi tarafından motosikletle kovalanmaya başlandı. Bir sokağın çıkışında kıstırılan şahıs kadına bıçak çekince imdadına Yılan Hikayesi dizisinde hayat verdiği “Rambo Berk” olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz yetişti. Yılmaz, hırsızı yakalayıp bağladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Şişli'de film gibi olay! Rus kadının imdadına Rambo Berk yetişti! Hırsızı yakalayıp bağladı

Şişli'de film gibi bir olay yaşandı. Rus uyruklu bir kadın, bir firmadan elektrikli bir otomobil kiraladı. Kadın evinin önüne gelip aracından inerek kontak anahtarı içerisinde olan aracı uygulama üzerinden kilitledi. Ancak o esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğimi fark ederek içerine girdi. Aracı çalıştıran şahıs ardından uzaklaşmaya başladı.

Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başladı. Sokak sokak kovaladıkları esnada bir otomobil sürücüsünden de yardım isteyen kadın, bir sokağın girişinde şahsı önünü kesip durdurdu.

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İMDADINA ÜNLÜ OYUNCU YETİŞTİ

O esnada motosikletten inen kadın şahsın olduğu şoför kapısını açarak indirmeye çalıştı. Ancak şahıs kadına bıçak çekerek karşılık verdi. O esnada kafeteryada oturan efsane Yılan Hikayesi dizisinde “Rambo Berk” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, aracın yolcu kapısını açarak şahsın müdahale etti.

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Dakikalarca süren mücadele sonrasında şahıs, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aşağıya indirilerek etkisiz hale getirildi. Yüzüstü yere yatırılan şahsın boynunu bir vatandaş tutarken, elleri de kaçmasın diye de bağladı. Ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

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O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Hırsız yerde bekletildiği esnada oyuncu Ferhat Yılmaz, şahsa adeta hayat dersi verdi. Şahsa “yakışıyor mu sana paşam” diyen Yılmaz ardından onu olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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