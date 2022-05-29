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Şişli'de metro çıkışında taciz! Çığlık atarak peşinden koştu...

29.05.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de metro çıkışında mide bulandıran bir olay yaşandı. Bir kadın kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi. İşte olayın detayları!

Şişli'de metro çıkışında taciz! Çığlık atarak peşinden koştu...

İğrenç olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.

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Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti.

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Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

DHA

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Şişli taciz
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