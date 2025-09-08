Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Site yönetimi cinsel ilişkiye girmeyi yasakladı! Karara o saatten sonra uymayan yandı

Brezilya'da bir site yönetimi tartışmalı karara imza attı. Yönetim şikayetlerin artması üzerine akşam 10'dan sonra cinsel ilişkiye girilmesini yasaklandı.

Site yönetimi cinsel ilişkiye girmeyi yasakladı! Karara o saatten sonra uymayan yandı

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde bulunan bir apartman yönetimi, sabaha karşı yaşanan gürültü şikayetleri üzerine akşam 22.00’den sonra cinsel ilişkiye girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Site yönetimi cinsel ilişkiye girmeyi yasakladı! Karara o saatten sonra uymayan yandı 1

Sakinlerin resmi olarak yaptığı 18 şikayette; yüksek sesli konuşmalar, mobilya çarpmaları ve inleme sesleri nedeniyle rahatsız olduklarını belirttikleri aktarıldı. Yasağa uymayanlara ilk etapta yazılı uyarı yapılacağı, tekrar eden durumlarda ise para cezası kesileceği belirtildi.

Site yönetimi cinsel ilişkiye girmeyi yasakladı! Karara o saatten sonra uymayan yandı 2

BU KARARI ALMA YETKİLERİ YOK

Uzmanlara göre kat mülkiyeti yönetimlerinin, bireylerin kendi dairelerinde özel yaşamlarını kısıtlayacak kararlar alma yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle alınan yasağın hukuki olarak bağlayıcılığı olmadığı belirtildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parlamentoda skandal: Telefonla 'cinsel içerikli ses’ şakası yapacaklardıParlamentoda skandal: Telefonla 'cinsel içerikli ses’ şakası yapacaklardı
Artık o şehirde kebapçı ve fast-food dükkanı açılmayacak!Artık o şehirde kebapçı ve fast-food dükkanı açılmayacak!

Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gürsel Tekin polis eşliğinde binaya giriş yaptı

Gürsel Tekin polis eşliğinde binaya giriş yaptı

İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

2 milyon dolar verdi! Cüceydi boyunu 30 cm uzattı! İşte son hali

2 milyon dolar verdi! Cüceydi boyunu 30 cm uzattı! İşte son hali

CZN Burak'ın restoran fişi ortaya çıktı! Fiyatlar tartışma yarattı! Bakın ne kadar hesap ödediler

CZN Burak'ın restoran fişi ortaya çıktı! Fiyatlar tartışma yarattı! Bakın ne kadar hesap ödediler

Türk gezgin dünya turu yaparken kaçırıldı!

Türk gezgin dünya turu yaparken kaçırıldı!

Artık o şehirde kebapçı ve fast-food dükkanı açılmayacak!

Artık o şehirde kebapçı ve fast-food dükkanı açılmayacak!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.