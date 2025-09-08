Site yönetimi cinsel ilişkiye girmeyi yasakladı! Karara o saatten sonra uymayan yandı

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde bulunan bir apartman yönetimi, sabaha karşı yaşanan gürültü şikayetleri üzerine akşam 22.00’den sonra cinsel ilişkiye girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Sakinlerin resmi olarak yaptığı 18 şikayette; yüksek sesli konuşmalar, mobilya çarpmaları ve inleme sesleri nedeniyle rahatsız olduklarını belirttikleri aktarıldı. Yasağa uymayanlara ilk etapta yazılı uyarı yapılacağı, tekrar eden durumlarda ise para cezası kesileceği belirtildi.

BU KARARI ALMA YETKİLERİ YOK

Uzmanlara göre kat mülkiyeti yönetimlerinin, bireylerin kendi dairelerinde özel yaşamlarını kısıtlayacak kararlar alma yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle alınan yasağın hukuki olarak bağlayıcılığı olmadığı belirtildi.