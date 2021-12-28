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  4. Sivas’ın Zara ilçesindeki göller buz tuttu! Ortaya benzersiz manzaralar çıktı

Sivas’ın Zara ilçesindeki göller buz tuttu! Ortaya benzersiz manzaralar çıktı

28.12.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan birbirinden güzel göller havaların soğuması ile buz tuttu, ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı.

Sivas’ın Zara ilçesindeki göller buz tuttu! Ortaya benzersiz manzaralar çıktı

Sivas’ın Zara ilçesi Canova köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılçan, Dipsizgöl, Ağagöl ve Karagöl havaların soğuması ile buz tuttu. Yaz aylarında güzellikleri ile büyüleyen göller buz tutan yüzeyleri ile aynı bir güzelliğe büründü.

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Canova köyü sakinleri köylerinde bulunan göllerin yazın aynı kışın aylı bir güzel olduğunu belirterek, “Havaların soğuması ile göllerimiz donmaya başlıyor. Havalar biraz daha soğuyunca tamamen donacaklar ve üzerlerinde yürümek mümkün olacak. Şu an üzerlerinde yürünmez. Özellikle Dipsiz gölün yüzeyinde yürümek son derece tehlikeli olan. Çünkü dibi bilinmiyor. İnsan kaybolur gider” dediler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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