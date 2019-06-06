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Sivas’ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi.

Sivas’ın Kangal İlçesine bağlı Alacahan köyünde bir vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağmurun ardından oluşan yıldırım Hakan Sarıtepe adındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Alacahan köyünde şans eseri kaydedilen görüntülerde yıldırımın boş bir alana düştüğü görüldü. Yıldırımın düşme anından sonra oluşan gök gürültüsünün ardından bir vatandaşın, ‘dua ederek tepki vermesi dikkat çekti. Sarıtepe, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video sosyal medya kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Alacahan Yıldırım yağış

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