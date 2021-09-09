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Sivas’ta bulunan Kellah Gölü kurudu! Ortaya kış manzaralarını aratmayacak bir görüntü çıktı

09.09.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü kuraklık nedeniyle tamamen kurudu, gölden geriye Kış manzaralarını aratmayan beyaz tuz tabakası kaldı.

Sivas’ta bulunan Kellah Gölü kurudu! Ortaya kış manzaralarını aratmayacak bir görüntü çıktı

Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Kellah gölü de kuraklıktan nasibini aldı. Beslendiği su kaynaklarının kuruması ve yağışların azalması nedeniyle Kellah gölü tamamen kurudu.

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Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kar manzaralarını andırdı. Bozkırın ortasına bembeyaz kalan göl, endişe verse de ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl drone ile havadan da görüntülendi.

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İlçe sakinleri kuraklık nedeniyle gölden gerine Kış mevsimini andıran görüntüler kaldığını belirtip, “Burası yaz aylarında 35, 40 dereceye ulaşan sıcaklıktan dolayı kuraklık yaşanıyor. Kuraklıktan dolayı gölde adeta kar yağmış gibi bir manzaraya büründü. Tabi ki güzel bir görüntü fakat bir yandan da içler acısı. Kuraklığın olması insanları tedirgin ediyor” dedi.

(İHA)

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Sivas
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