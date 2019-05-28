Sivas’ta kene can aldı!

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan Ahmet Turan Gürler, iddiaya göre 5 gün önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Ertesi gün rahatsızlanan Gürler Zara Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre vücuduna kene yapıştığını söylemeyen Gürler’e serum takılarak evine gönderildi.
ERTESİ GÜN DURUMU KÖTÜLEŞTİ
Ertesi gün araziye giden ve sağlık durumu kötüleşen Gürler’i köylüler baygın halde buldu. Önce Zara Devlet Hastanesi’ne götürülen Gürler, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Gürler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çoban köyünde toprağa verildi. (DHA)
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