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Sivas'ta korkutan görüntü! Aç kalan tilki köye indi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 20.01.2019 08:32 | Son Güncelleme

Sivas'ta kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle aç kalan yabani hayvanlar yemek bulabilmek için yerleşim yerlerine dadandı.

Sivas'ta korkutan görüntü! Aç kalan tilki köye indi

Sivas’ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken tüm Sivas karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 1 metreyi aşarken yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim yerlerine dadandı. Yiyecek bulmak için domuz ve kurtların köylere kadar girdiği belirtildi.

Sivas’ın Hafik İlçesi Öreğil köyünde yiyecek bulmak için köye dadanan bir tilki, Ali Bağlama isimli köy sakinin evinin çevresine yerleştirdiği güvenlik kameralarına katıldı. Görüntülerde aç tikli yiyecek bulabilmek için evin çevresinde dolanıyor. (İHA)

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Tilki Sivas kar

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