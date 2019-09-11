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Sivas'ta otobüste rahatsızlanan kadın yolcuyu şoför hastaneye götürdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 11.09.2019 20:54 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, sefer yaptığı sırada araçta rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye götürdü.

Kent içi ulaşımda Ticaret Lisesi-Cumhuriyet Üniversitesi seferini yapan 58 H 0133 plakalı otobüste, bir kadının baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular, durumu şoför Mehmet Torun'a bildirdi.

Bunun üzerine Torun, güzergahından çıkarak kadını otobüsle Numune Hastanesi ek binasına götürdü.
Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde araca binen kadının aniden yere düştüğü ve yolcuların müdahale ettiği görülüyor. Kayıtlarda otobüsün hastane önüne gelmesi, sağlık ekiplerinin aracın içindeki müdahalesi ve hastanın sedyeyle hastaneye taşınması da yer alıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas OTOBÜS

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