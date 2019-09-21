Sivasspor hırs küpü

Kırmızı-beyazlı oyuncuların idmandaki hırslı görüntüleri dikkat çekti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla çalışmalarını tamamladı. Oyuncuların hırslı bir görüntü sergilemesi teknik heyeti memnun etti.

Yiğidolar yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

