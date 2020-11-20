Sivasspor, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sivasspor, 2 futbolcusunda COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha...
Yılın transfer bombası patlıyor
Abdullah Avcı sahalara dönüyor
Erol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanı
İşte kardeşi hakem Beşiktaş kalecisi
Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu
Terim en çok o iki isme güveniyor!
FIFA'dan doğum izni teklifi
Rekabet yüzleri güldürüyor
'Eksiklere rağmen kazanmamız önemli'
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Okuyucu Yorumları 0 yorum