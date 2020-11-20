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Sivasspor, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.11.2020 17:43 | Son Güncelleme

Sivasspor, 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sivasspor, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sivasspor, 2 futbolcusunda COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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