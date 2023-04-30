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Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Psikoloğa gitmesi lazım"

30.04.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelirken Sarı-Lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla eleştirilen İrfan Can Kahveci için Erman Toroğlu da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Psikoloğa gitmesi lazım"
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Sivasspor karşısında 3 puanı 3-1'lik skorla alırken, derbi haftasında çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Karşılaşmada zaman zaman tansiyon yükselirken Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli yıldızı İrfan Can Kahveci karşılaşmada ilk yarının uzatma anlarında orta sahada Samuel Saiz'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

TOROĞLU'DAN SERT SÖZLER

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Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük gerçekleştirdiği VAR kontrolü sonrası kararını değiştirerek İrfan Can'a 45+5'te kırmızı kart gösterdi. Rakibine yaptığı bu müdahale sonrası tepki çeken İrfan Can Kahveci'ye bir eleştiri de Erman Toroğlu'ndan geldi.

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"ŞUNU NASIL YAPARSIN?"

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A Spor ekranlarında pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Şu yaptığın hareket ne hareketi? Olur topa gelirsin, yatarsın o zaman başka yorum yaparız. Şunu nasıl yaparsın abi? Hakem VAR'a gitmeden bu pozisyonu nasıl çözemedi bunu merak ediyorum."

"PSİKOLOĞA GİTMESİ GEREKİYOR"

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"Hocam bu şunu gösteriyor, mental olarak hazır değil. İrfan Can Kahveci'nin biraz para verip haftada 2 gün falan psikoloğa gitmesi gerekiyor. Bu pozisyonda o hareketi yapıyorsan psikolojik yardım alman gerekir." ifadelerini kullandı.

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