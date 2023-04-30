Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Psikoloğa gitmesi lazım"

Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Sivasspor karşısında 3 puanı 3-1'lik skorla alırken, derbi haftasında çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Karşılaşmada zaman zaman tansiyon yükselirken Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli yıldızı İrfan Can Kahveci karşılaşmada ilk yarının uzatma anlarında orta sahada Samuel Saiz'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

TOROĞLU'DAN SERT SÖZLER

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük gerçekleştirdiği VAR kontrolü sonrası kararını değiştirerek İrfan Can'a 45+5'te kırmızı kart gösterdi. Rakibine yaptığı bu müdahale sonrası tepki çeken İrfan Can Kahveci'ye bir eleştiri de Erman Toroğlu'ndan geldi.

"ŞUNU NASIL YAPARSIN?"

A Spor ekranlarında pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Şu yaptığın hareket ne hareketi? Olur topa gelirsin, yatarsın o zaman başka yorum yaparız. Şunu nasıl yaparsın abi? Hakem VAR'a gitmeden bu pozisyonu nasıl çözemedi bunu merak ediyorum."

"PSİKOLOĞA GİTMESİ GEREKİYOR"

"Hocam bu şunu gösteriyor, mental olarak hazır değil. İrfan Can Kahveci'nin biraz para verip haftada 2 gün falan psikoloğa gitmesi gerekiyor. Bu pozisyonda o hareketi yapıyorsan psikolojik yardım alman gerekir." ifadelerini kullandı.

