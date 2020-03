Sivil Toplum Kuruluşları Mehmetçiğe destek verdi

Altuğ, ülkenin menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuklarını vurgulayarak, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

- Bolu

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Halit Ergül, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun bu açıklamayı yaptığını söyledi.

Her kritik dönemde, milletin ve devletin yanında durduklarını aktaran Ergül, bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini gösterdiklerini kaydetti.

Ergül, Suriye'de rejimin, ülkeyi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklediğine işaret ederek, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez." dedi.

Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak Türk bayrağı altında kenetlendiklerinin altını çizen Ergül, "Cenabıhak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadesini kullandı.